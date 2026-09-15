80대男, 동대문 길거리서 칼부림…다방서 시비붙은 70대 찔러 구속

세줄 요약 서울 동대문구 전농동 거리에서 80대 남성이 70대 남성을 흉기로 찔러 살인미수 혐의로 구속됐다. 피해자는 여러 부위에 자상을 입었지만 생명에는 지장이 없는 상태다. 두 사람은 범행 직전 다방에서 시비가 붙은 것으로 전해졌다. 동대문구 거리 흉기 난동, 80대 남성 구속

70대 피해자 자상 입었으나 생명 지장 없음

범행 전 다방 시비 후 거리에서 찌른 혐의

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서울 동대문구 전농동 일대에서 흉기를 휘둘러 70대 남성을 다치게 한 80대 남성이 15일 구속됐다.서울북부지법 강영훈 영장전담 부장판사는 이날 구속 전 피의자 심문에서 “도망할 염려가 있다”며 살인미수 혐의를 받는 이모(82)씨의 구속영장을 발부했다.그는 지난 13일 오후 8시 20분쯤 전농동 한 거리에서 70대 남성을 흉기로 찌른 혐의를 받는다.피해자는 신체 여러 부위에 자상을 입은 채 병원으로 옮겨졌으나 생명에는 지장이 없는 것으로 파악됐다.두 사람은 범행 직전 인근 다방에서 한 차례 시비가 붙어 다툰 것으로 전해졌다.당시 신고를 받고 출동한 경찰은 주변을 수색해 10여분 만에 A씨를 검거했다.경찰은 구속된 A씨를 상대로 구체적인 범행 경위 등을 조사할 방침이다.