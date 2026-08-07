가을 문턱인데 ‘서울 39도’… 주말엔 더위 다소 주춤

전국 낮 최고 31~39도… 오존농도도 비상

기상청 “야외활동 및 실외작업 중단 권고”

이미지 확대 지난 6일 서울 동작구 기상청 모니터에 서울 지역 최고기온이 표시돼 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 지난 6일 서울 동작구 기상청 모니터에 서울 지역 최고기온이 표시돼 있다. 연합뉴스

세줄 요약 입추인 7일에도 서울 낮 최고기온이 39도까지 오르며 전국에 극한 폭염이 이어진다. 밤에도 열대야가 계속되고 오존 농도도 높아 야외활동 자제가 권고된다. 다만 주말부터는 기압계 변화와 태풍 영향으로 북동풍이 유입돼 더위가 다소 누그러질 전망이다. 입추에도 서울 39도, 전국 극한 폭염 지속

열대야·고농도 오존, 야외활동 자제 권고

주말부터 북동풍 유입, 더위 다소 완화

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절기상 가을의 시작을 알리는 입추인 7일에도 낮 최고기온이 39도까지 치솟는 극한 폭염이 이어질 전망이다. 서울의 낮 최고기온도 39도까지 오를 것으로 예보됐다.기상청은 이날 전국 낮 최고기온이 31~39도에 이를 것으로 내다봤다. 지역별로는 서울 39도, 인천·광주 38도, 대전·대구 37도, 부산 35도, 울산 34도가 예상된다.밤사이 열기가 식지 않으면서 아침부터 무더위가 이어지고 있다. 이날 오전 8시 기준 기온은 서울 30.5도, 인천 30.2도, 대전 29.9도, 광주 29.6도, 부산 29.3도를 기록했다.오후에는 오존 농도도 높겠다. 서울·인천·경기남부는 ‘매우 나쁨’, 경기북부·충남·전북은 ‘나쁨’ 수준이 예상된다. 밤에도 최저기온이 25도 이상을 유지하는 열대야가 당분간 계속될 전망이다. 기상청은 필수 업무를 제외한 야외활동과 실외 작업을 자제할 것을 권고했다.수도권과 강원 횡성·춘천·홍천평지, 광주동부와 전주·광양에는 폭염중대경보가 유지되고 있다.주말부터는 한반도 주변 기압계가 변화하면서 폭염 기세가 다소 누그러질 것으로 보인다. 대기 중층 고기압이 북동쪽으로 물러나고 남쪽으로 제13호 태풍 ‘돌핀’이 지나면서 비교적 서늘한 북동풍이 유입될 전망이다.8일에는 수도권과 강원내륙, 충청권, 전라권내륙, 경상권내륙을 중심으로 소나기가 내리는 곳이 있겠다. 다만 비가 그친 뒤에는 기온과 습도가 다시 높아져 체감 더위는 계속될 것으로 예상된다.