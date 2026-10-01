중수청 차장 ‘판사 출신’ 전종민… 서울청장은 최재민

행안부, 개청 하루 전 첫 인사 단행

이미지 확대 전종민(왼쪽) 중대범죄수사청 본청 차장·최재민(오른쪽) 서울청장. 닫기 이미지 확대 보기 전종민(왼쪽) 중대범죄수사청 본청 차장·최재민(오른쪽) 서울청장.

세줄 요약 중대범죄수사청 첫 인사에서 본청 차장에 판사 출신 전종민 변호사, 서울청장에 최재민 변호사가 내정됐다. 광주청장에는 임은정 지검장이 이름을 올렸고, 지방청장 7명 중 3명이 판사 출신이라 수사 경험 부족 우려도 제기됐다. 중수청 첫 차장·지방청장 인사 발표

판사 출신 3명 포함, 수사 경험 우려

광주청장 임은정, 현직 검사 유일 합류

2026-10-02 4면

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2일 출범하는 중대범죄수사청 본청 차장에 판사 출신인 전종민(사법연수원 24기) 변호사가, 서울청장에 검찰 출신인 최재민(30기) 변호사가 각각 임용 예정됐다. 다만 내정된 차장·지방중수청장 7명 가운데 3명이 판사 출신으로 채워지면서 지휘부의 수사 경험이 상대적으로 부족한 것 아니냐는 우려도 나온다.행정안전부 중수청 개청준비단은 1일 중수청 차장과 6개 지방중수청장 등 1급 수사관 임용 예정자 7명 명단을 발표하며 중수청 첫 인사를 단행했다.수원지방중수청장에는 김형근(29기) 김형근·임종필 법률사무소 변호사, 대전지방중수청장에는 문홍주(31기) 법무법인 일선 변호사, 대구지방중수청장에는 홍종희(29기) 대한변협법률구조재단 감사가 내정됐다. 부산지방중수청장에는 김기욱(33기) 법무법인 정률 변호사, 광주지방중수청장에는 임은정(30기) 서울동부지검장이 이름을 올렸다.전 변호사를 비롯해 문홍주·김기욱 변호사는 판사 출신이다. 현직 검사는 임 지검장이 유일하며 특례임용으로 합류한다. 임 지검장을 비롯한 4명은 검사 출신이지만, 인천지검·부산지검 특수부장 등을 역임한 김형근 변호사를 제외하고는 대부분 공판·기획·형사부에서 경력을 주로 쌓았다.행안부는 “직위에 필요한 경력과 전문성 등을 종합적으로 고려해 선발했다”고 설명했다. 그러나 일각선 중수청 조직 특성상 권력형 비리 및 대형 경제 범죄 수사 경력을 두루 쌓은 수장이 필요하다는 지적도 제기된다.중수청은 2일 오전 10시 서울 중구 본청에서 개청식을 열고 공식 출범한다. 출범 인원은 총정원 2874명의 66.1%인 1900명(잠정)이다. 미충원 인력은 경찰·변호사·회계사 등 외부 전문가 경력채용으로 채우고, 공소청 인력에 대한 추가 특례임용도 검토한다.