SNS에 김관영 테러 모의 암시글…선대위, 경찰 수사 의뢰

세줄 요약 전북도지사 선거에 출마한 무소속 김관영 후보를 향한 테러 모의 암시 글이 SNS에 올라와 선대위가 경찰에 수사를 의뢰했다. 선대위는 특정 페이스북에 후보를 잡으러 간다는 글과 수갑·권총을 언급한 댓글이 확인됐다고 밝혔다. 김관영 후보 겨냥 테러 암시글 SNS 게시

선대위, 경찰에 수사 의뢰하며 대응

수갑·권총 언급 댓글까지 확인

이미지 확대 페이스북. 김관영 후보 선대위 제공 닫기 이미지 확대 보기 페이스북. 김관영 후보 선대위 제공

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전북도지사 선거에 출마한 무소속 김관영 후보를 향한 테러 모의를 암시하는 SNS 글이 올라와 경찰이 수사에 나섰다.김 후보 선거대책위원회는 “특정 페이스북에 김 후보를 잡으러 간다는 글이 올라와 있다는 제보를 받고 20일 경찰에 수사를 의뢰했다”고 21일 밝혔다.선대위에 따르면 글을 올린 A씨는 ‘저는 내일부터 현금 살포범 잡으러 갑니다. 충고는 친민주당, 전북 사랑하는 분, 친 이원택, 친구들만 오늘까지만 해 주시고 내일부터는 전북, 민주당을 위해 저를 버리겠습니다’라고 작성했다.B씨는 댓글에 ‘현금 살포범 잡으러 갈 때 반항하고 토끼니까 수갑과 권총 가져가세요’라고 썼다.선대위 관계자는 “본선거 출정식을 앞두고 혼탁한 선거판을 정리하기 위해 네거티브 종식을 선언했는데 곧바로 이런 제보가 들어와서 유감이다”며 “우선 수사를 의뢰했다”고 말했다.