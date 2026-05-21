SNS에 김관영 테러 모의 암시글…선대위, 경찰 수사 의뢰

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SNS에 김관영 테러 모의 암시글…선대위, 경찰 수사 의뢰

설정욱 기자
설정욱 기자
입력 2026-05-21 08:55
수정 2026-05-21 08:56
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  • 김관영 후보 겨냥 테러 암시글 SNS 게시
  • 선대위, 경찰에 수사 의뢰하며 대응
  • 수갑·권총 언급 댓글까지 확인
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페이스북. 김관영 후보 선대위 제공
페이스북. 김관영 후보 선대위 제공


전북도지사 선거에 출마한 무소속 김관영 후보를 향한 테러 모의를 암시하는 SNS 글이 올라와 경찰이 수사에 나섰다.

김 후보 선거대책위원회는 “특정 페이스북에 김 후보를 잡으러 간다는 글이 올라와 있다는 제보를 받고 20일 경찰에 수사를 의뢰했다”고 21일 밝혔다.

선대위에 따르면 글을 올린 A씨는 ‘저는 내일부터 현금 살포범 잡으러 갑니다. 충고는 친민주당, 전북 사랑하는 분, 친 이원택, 친구들만 오늘까지만 해 주시고 내일부터는 전북, 민주당을 위해 저를 버리겠습니다’라고 작성했다.

B씨는 댓글에 ‘현금 살포범 잡으러 갈 때 반항하고 토끼니까 수갑과 권총 가져가세요’라고 썼다.

선대위 관계자는 “본선거 출정식을 앞두고 혼탁한 선거판을 정리하기 위해 네거티브 종식을 선언했는데 곧바로 이런 제보가 들어와서 유감이다”며 “우선 수사를 의뢰했다”고 말했다.
설정욱 기자
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