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‘폐지하보도’ 활용한 시민 참여형 ‘스마트팜’ 조성

박승기 기자
박승기 기자
입력 2026-05-20 15:00
수정 2026-05-20 15:00
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대전시, 장기간 방치 도심 유휴공간 재생 모델
2월 전국서 처음 폐지하보도에 ‘대전팜’ 조성

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도심 공실을 활용해 조성한 스마트팜. 서울신문 DB
도심 공실을 활용해 조성한 스마트팜. 서울신문 DB


대전시가 폐지하보도를 활용한 두 번째 스마트팜을 조성한다.

20일 시에 따르면 시민 참여형 스마트농업 모델 조성을 위한 ‘2026년 도심 공실 활용 스마트팜 조성사업’ 운영사를 공모한다. 지난 2009년 폐쇄 후 17년간 방치된 서구 둔산동 시청 폐지하보도(681㎡)에 도심형 스마트팜을 조성하는 방식으로, 장기간 활용하지 못한 도심 유휴공간에 대한 재생 모델이다.

시는 생산 중심의 스마트팜을 넘어 시민이 재배와 수확 과정에 참여할 수 있는 운영 방식을 도입하기로 했다. 또 일부 재배 공간은 시민 분양형으로 운영해 스마트농업 참여 기회를 확대할 계획이다.

총사업비는 14억 3000만원(자부담 4억 3000만원) 규모로 철거와 리모델링, 캐노피 설치, 스마트팜 조성 등 시설 구축비로 10억원을 지원한다. 운영사는 협약 체결 후 스마트팜 조성과 운영을 수행하며 운영 기간은 협약 체결일로부터 5년이다. 이어 운영 성과에 따라 최대 5년까지 연장할 수 있다.

자부담금 조달이 가능한 국내 농업인과 농업법인, 중소기업이 대상이며 제안서 평가를 거쳐 사업 수행 역량을 갖춘 운영사를 선정할 예정이다. 제안서 등 구비서류는 내달 30일까지 대전일자리경제진흥원에서 접수하며 자세한 사항은 대전비즈 누리집(djbea.or.kr)에서 확인할 수 있다.



시는 2023년부터 테마형·기술 연구형·나눔 문화 확산형 등 다양한 유형의 스마트팜 사업을 추진하고 있다. 지난 2월에는 전국에서 처음 둥지 폐지하보도를 활용한 실증형 ‘대전팜’을 개장했다. 실증형 대전팜은 966㎡ 규모로 딸기와 잎채소류를 연중 재배·생산해 지역 업체 등에 공급하고 체험과 교육 프로그램이 가능한 복합 공간으로 운영하고 있다.
대전 박승기 기자
세줄 요약
  • 둔산동 폐지하보도, 시민 참여형 스마트팜 조성
  • 재배·수확 체험과 분양형 운영으로 참여 확대
  • 총사업비 14억3000만원, 운영사 공모 진행
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