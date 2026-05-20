‘폐지하보도’ 활용한 시민 참여형 ‘스마트팜’ 조성

대전시, 장기간 방치 도심 유휴공간 재생 모델

2월 전국서 처음 폐지하보도에 ‘대전팜’ 조성

이미지 확대 도심 공실을 활용해 조성한 스마트팜. 서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 도심 공실을 활용해 조성한 스마트팜. 서울신문 DB

세줄 요약 대전시가 17년간 방치된 둔산동 시청 폐지하보도에 두 번째 스마트팜을 조성한다. 시민이 재배와 수확에 참여하고 일부 공간은 분양형으로 운영해 도심 유휴공간을 재생하는 모델이다. 총사업비 14억3000만원을 투입해 운영사를 공모했다. 둔산동 폐지하보도, 시민 참여형 스마트팜 조성

재배·수확 체험과 분양형 운영으로 참여 확대

총사업비 14억3000만원, 운영사 공모 진행

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대전시가 폐지하보도를 활용한 두 번째 스마트팜을 조성한다.20일 시에 따르면 시민 참여형 스마트농업 모델 조성을 위한 ‘2026년 도심 공실 활용 스마트팜 조성사업’ 운영사를 공모한다. 지난 2009년 폐쇄 후 17년간 방치된 서구 둔산동 시청 폐지하보도(681㎡)에 도심형 스마트팜을 조성하는 방식으로, 장기간 활용하지 못한 도심 유휴공간에 대한 재생 모델이다.시는 생산 중심의 스마트팜을 넘어 시민이 재배와 수확 과정에 참여할 수 있는 운영 방식을 도입하기로 했다. 또 일부 재배 공간은 시민 분양형으로 운영해 스마트농업 참여 기회를 확대할 계획이다.총사업비는 14억 3000만원(자부담 4억 3000만원) 규모로 철거와 리모델링, 캐노피 설치, 스마트팜 조성 등 시설 구축비로 10억원을 지원한다. 운영사는 협약 체결 후 스마트팜 조성과 운영을 수행하며 운영 기간은 협약 체결일로부터 5년이다. 이어 운영 성과에 따라 최대 5년까지 연장할 수 있다.자부담금 조달이 가능한 국내 농업인과 농업법인, 중소기업이 대상이며 제안서 평가를 거쳐 사업 수행 역량을 갖춘 운영사를 선정할 예정이다. 제안서 등 구비서류는 내달 30일까지 대전일자리경제진흥원에서 접수하며 자세한 사항은 대전비즈 누리집(djbea.or.kr)에서 확인할 수 있다.시는 2023년부터 테마형·기술 연구형·나눔 문화 확산형 등 다양한 유형의 스마트팜 사업을 추진하고 있다. 지난 2월에는 전국에서 처음 둥지 폐지하보도를 활용한 실증형 ‘대전팜’을 개장했다. 실증형 대전팜은 966㎡ 규모로 딸기와 잎채소류를 연중 재배·생산해 지역 업체 등에 공급하고 체험과 교육 프로그램이 가능한 복합 공간으로 운영하고 있다.