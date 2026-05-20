“AI로 응급실 뺑뺑이 막는다”…충남도, 혁신아이디어 최우수 선정

세줄 요약 충남도 혁신 아이디어 경진대회에서 부여소방서가 제안한 AI 동시 발신 스마트 시스템이 최우수상을 받았다. 구급대원이 병원에 순차 전화하던 방식을 바꿔 여러 병원에 동시에 연락해 수용 가능 여부를 확인하는 내용이다. 병원 섭외 시간을 최대 90분에서 1분 수준으로 줄여 응급환자 이송 지연을 막는 점이 높게 평가됐다. 부여소방서 AI 동시 발신 시스템 최우수 선정

병원 섭외 시간 90분에서 1분 수준 단축 기대

우수상에 출동로 확보·전자심의 혁신 아이디어

이미지 확대 응급실 응급환자 이송체계 개편안. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 응급실 응급환자 이송체계 개편안. 서울신문DB

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

인공지능(AI)을 활용해 ‘응급실 뺑뺑이’를 막을 수 있는 아이디어가 충남 혁신 아이디어 경진대회 최우수로 선정됐다.도는 ‘2026년 충남 혁신 아이디어 경진대회’에서 부여소방서가 제안한 ‘응급실 뺑뺑이 원천 차단! 소방-병원 간 AI 동시 발신 스마트 시스템 구축’ 아이디어가 최우수상을 받았다고 20일 밝혔다.경진대회는 공무원들이 조직 내부와 정책 현장 비효율 개선 등을 발굴하기 위해 해마다 추진하고 있다. 올해는 182건의 아이디어 중 최종 8건이 우수 혁신 아이디어로 선정됐다.최우수상을 받은 아이디어는 구급대원이 병원에 순차적으로 전화해 수용 가능 여부를 확인하던 기존 방식에서 벗어나 AI 기반으로 다수 병원에 동시 연락하는 체계를 구축하는 내용이다.이를 통해 병원 섭외 시간을 기존 최대 90분에서 1분 수준으로 대폭 단축할 수 있고, 응급환자의 이송 지연을 예방할 수 있다는 점에서 높은 평가를 받았다.우수상에는 ‘스마트 긴급 출동로 확보! 인공지능(AI) 골든타임 프리패스 구축’과 ‘지자체 각종 위원회 운영 혁신을 위한 충남형 스마트 전자심의 플랫폼 구축’이 각각 선정됐다.‘인공지능(AI) 골든타임 프리패스 구축’은 불법 주정차 단속 시스템과 연계해 긴급 출동 시 차량의 신속한 이동을 유도해 소방 출동로를 확보하는 아이디어다.‘스마트 전자심의 플랫폼 구축’은 모바일 기반 원스톱 전자심의 체계를 통해 안건 열람부터 서명까지 비대면으로 처리하는 디지털 행정 혁신 방안이다.도는 우수 아이디어를 소관 부서와 공유해 정책 반영 가능성을 검토하고 중앙 제안 제도를 통해 전국으로 확산할 수 있도록 추진할 계획이다.이승열 도 정책기획관은 “AI 기술과 스마트 시스템을 행정에 접목한 아이디어들이 돋보였다”라며 “도민이 일상에서 체감할 수 있는 도민 중심의 적극 행정을 추진하겠다”고 말했다.