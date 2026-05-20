“나를 알아야 일도 보인다”… 전문의가 사용하는 심리검사, 취업 현장까지 들어왔다

브레인맵 CTPI, 서울시 구직자·분당서울대병원 노조·남양주 청년에 연속 적용… 정신건강의학 검사도구의 ‘일상화’ 가속

이미지 확대 지난 4월 10일 남양주시 청년들이 CTPI 검사 결과를 바탕으로 팀별 토론을 벌이고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 지난 4월 10일 남양주시 청년들이 CTPI 검사 결과를 바탕으로 팀별 토론을 벌이고 있다.

이미지 확대 스마트폰으로 진행되는 CTPI 검사와 개인별 기질·성격 분석 결과 보고서 닫기 이미지 확대 보기 스마트폰으로 진행되는 CTPI 검사와 개인별 기질·성격 분석 결과 보고서

세줄 요약 정신건강의학과와 상담 현장에서 쓰이던 CTPI 심리검사가 서울시 취업 지원 프로그램, 병원 노조 워크숍, 청년 지원사업에 잇달아 들어왔다. 기질과 성격을 함께 분석해 직무 적응과 소통 방식을 살피는 방식으로, 취업 교육의 출발점을 자기이해로 바꾸고 있다. CTPI 심리검사, 취업 지원 첫 단계 도입

공공기관·병원 노조·청년사업으로 확산

자기이해 중심 취업·조직 교육 전환

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취업 준비생이 자기소개서보다 먼저 받아 든 것이 심리검사지였다. 정신건강의학과와 심리상담 현장에서 활용되던 검사 도구가 서울시 공식 취업 지원 프로그램의 첫 순서로 들어온 것이다.브레인맵 심리검사센터의 CTPI(Character and Temperament Personality Inventory)가 올봄 공공기관, 대형 병원 노조, 청년 지원 사업 등 세 현장에 잇달아 도입되며 전문 심리검사의 활용 방식에 변화가 일고 있다.CTPI는 타고난 반응 경향성을 뜻하는 ‘기질’과 후천적 경험을 통해 형성된 조절 방식을 의미하는 ‘성격’을 종합적으로 분석하는 임상 기반의 심리검사다. 단순히 개인을 특정 유형으로 분류하는 데 그치지 않고, 정서적 반응 체계와 대인관계 방식, 업무 적응 특성 등을 입체적으로 진단해 내는 것이 가장 큰 특징이다.서울시 매력일자리 사업의 일환인 ‘관광 서비스 산업 실무형 인재양성 With AI’ 과정에서 구직자들을 대상으로 한 CTPI(의료기반 심리검사) 및 워크숍이 성황리에 진행됐다. 고객 응대와 협업, 감정 조절 및 돌발 상황 대처 능력이 필수적인 관광 서비스 직무의 특성을 고려해, 단순 직무 스킬 전수에 앞서 ‘자기이해’를 전면에 배치한 점이 특징이다. 특히 서울시 공식 취업 지원 과정에 의료기반 심리검사가 도입된 것은 이번이 처음으로, 기존의 정형화된 취업 교육 패러다임을 전환하는 혁신적인 시도로 평가받고 있다.분당서울대병원 노동조합 간부 및 대의원도 같은 검사를 받았다. 조직 구성원들은 자신과 동료의 기질 차이를 파악하고, 조직 안에서 각자가 어떻게 반응하고 소통하는지를 구조적으로 이해하는 시간을 가졌다.특히 노동조합 간부 및 대의원은 조합원의 요구를 조율하고 갈등 상황에서 균형 있게 소통해야 하는 역할을 맡는다. 이번 워크숍은 CTPI 결과를 조직 소통과 리더십 장면에 적용했다는 점에서 의미가 있다.남양주시 청년도전지원사업에 참여한 청년 25명은 4시간짜리 프로그램을 통해 CTPI 검사를 받고 해석 강연과 팀별 토론을 거쳤다. 프로그램의 핵심은 진로 정보를 찾기 전에 자신의 기질과 성격을 먼저 이해하는 것이었다.청년들의 진로 결정 시점에 취업 정보보다 자신의 기질과 성격을 먼저 이해하는 것이 이 프로그램의 핵심이었다. 지자체 청년사업에 의료기반 전문 심리검사가 공식 채택된 전국적으로 드문 사례다.