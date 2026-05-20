자원순환 모델 ‘캠퍼스 컵’… 세계 3대 디자인상 iF 본상/UNIST·울산시 공동 개발 성과

세줄 요약 UNIST와 울산시가 함께 만든 대학 자원순환 모델 ‘캠퍼스 컵’이 iF 디자인 어워드 2026 본상을 받았다. 다회용 컵 반납 동선과 보증금·인센티브 구조, 환경평가 체계를 갖춰 혁신성과 확장성을 인정받았다. UNIST·울산시 공동 개발, 캠퍼스 컵 본상 수상

다회용 컵 반납·보증금 구조로 자발적 참여 유도

환경효과 정량화 체계 제안, 전국 확산 가능성 주목

이미지 확대 ‘캠퍼스 컵’ 개발을 이끈 UNIST 이승호 교수와 한민주·박민주·신다영 학생, 울산시 자원순환과 장희성 주무관·신화자 팀장(왼쪽부터)이 기념촬영하고 있다. UNIST 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘캠퍼스 컵’ 개발을 이끈 UNIST 이승호 교수와 한민주·박민주·신다영 학생, 울산시 자원순환과 장희성 주무관·신화자 팀장(왼쪽부터)이 기념촬영하고 있다. UNIST 제공

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울산과학기술원(UNIST)은 울산시와 공동 개발한 대학 자원순환 모델 ‘캠퍼스 컵’이 세계적 권위의 ‘iF 디자인 어워드 2026’에서 본상을 받았다고 20일 밝혔다.이번 수상은 대학과 지자체가 협력해 구축한 친환경 다회용 컵 시스템이 혁신성과 실용성, 사회적 확장 가능성을 국제적으로 인정받은 결과다.캠퍼스 컵은 UNIST와 울산 지역 카페에서 운영 중인 ‘울산컵’ 서비스의 연장선에서 연구·개발됐다. 디자인학과 이승호 교수의 지도로 신다영, 박민주, 한민주, 김태근 학생이 참여했다. 이 서비스는 사용자 친화적인 컵 반납 동선과 보증금·인센티브 구조를 설계해 대학 구성원의 자발적인 참여를 이끌어냈다. 특히 다회용 컵 사용의 환경적 효과를 정량적으로 분석할 수 있는 환경평가 체계를 제안해 데이터 기반 시스템으로 확장한 점이 특징이다.이 프로젝트는 울산대와 UNIST가 공동 운영하는 ‘BTS 실전문제연구 프로그램’에서 출발해 정부와 지자체의 지원을 거쳐 국제적 성과로 결실을 보았다. ‘울산컵’은 연구과제 종료 후에도 지속 운영돼 현재까지 누적 3만 6000개 이상의 일회용 컵 사용을 줄이는 효과를 거뒀다. 독일의 iF 디자인 어워드는 세계 3대 디자인상 중 하나로, 제품뿐 아니라 서비스와 시스템, 사회적 영향까지 종합 평가한다.캠퍼스 컵은 울산대, 춘해보건대 등 인근 학교를 시작으로 전국 대학으로의 확대 가능성에서도 주목받고 있다.