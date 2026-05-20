안민석, “경기를 세계적인 AI 교육 중심지로 만들겠다”…‘경기AI교육원 설립’ 공약

세줄 요약 안민석 경기도교육감 후보가 경기AI교육원 설립을 공약했다. 학습·건강·진학·취업을 잇는 AI 교육 생태계를 만들고, 배움의 주권과 가르침 주권을 회복하겠다고 밝혔다. 경기AI교육원 설립 공약 발표

AI 기반 교육 생태계 구축 구상

배움·가르침·벽깨기 주권 회복

이미지 확대 안민석 경기도교육감 후보가 20일 경기도의회에서 ‘경기AI교육원 설립’ 공약을 발표하고 있다. 안민석 후보 제공 닫기 이미지 확대 보기 안민석 경기도교육감 후보가 20일 경기도의회에서 ‘경기AI교육원 설립’ 공약을 발표하고 있다. 안민석 후보 제공

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안민석 경기도교육감 후보가 20일 경기교육 전반을 인공지능(AI) 기반으로 전환하는 ‘경기AI교육원’ 설립 공약을 발표하며 “경기교육을 대한민국을 넘어 세계적인 AI 교육 중심지로 만들겠다”고 밝혔다.안 후보는 이날 경기도의회에서 기자회견을 열고 “경기교육 대전환의 엔진이 될 ‘경기AI교육원’을 설립해 학습·건강·진학·취업을 연결하는 AI 기반 교육 생태계를 구축하겠다”고 공약했다.이어 경기AI교육원을 ‘미래 교육의 컨트롤타워’로 규정하고 “사람과 기술, 학교와 지역을 하나로 잇는 혁신적인 교육 생태계를 만들겠다”고 강조했다.그는 이를 통해 교육격차를 해소하는 ‘배움의 주권’, 교사가 수업에 집중하는 ‘가르침 주권’, 학교와 지역·기업을 잇는 ‘벽깨기 주권’을 회복하겠다는 구상이다.또 경기AI교육원이 단순히 기술을 지원하는 기관을 넘어, 경기도 내 글로벌 기업들과 협력해 학생들이 세계적인 AI 교육을 받을 수 있도록 설계하는 교육 혁신의 심장부 역할을 하게 될 것이라고 설명했다.안 후보는 ‘AI이음플랫폼’ 구축으로 한 명의 아이도 소외되지 않는 경기교육의 청사진도 제시했다.플랫폼에는 초등학교 입학부터 고등학교 졸업까지 교과 학습, 창의 체험, 진로 활동, 경기형 LAS(리터러시·Art-e·스포츠 중심 문예체 교육활동) 등을 기록하는 ‘12년 성장 포트폴리오’, AI 기반 독서 이력 관리, 진로·적성 분석, 학생 마음건강 조기경보 시스템, 교원 행정 자동화 기능 등이 포함된다.안 후보는 “AI는 수단이지 목적이 아니다”라며 “아이 한 명 한 명을 존엄하게 성장시키는 사람 중심 교육을 실현하겠다”고 말했다.