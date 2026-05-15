홍천군, 어르신 보행기 구입비 지원

세줄 요약 홍천군이 거동이 불편한 65세 이상 어르신 1000명에게 보행기 구입비를 지원한다. 기초생활수급자와 의료급여수급자는 20만원, 주거급여수급자와 차상위계층은 18만2000원, 그 외 어르신은 17만원을 받는다. 신청은 읍면행정복지센터에서 한다. 거동 불편 65세 이상 어르신 보행기 지원

수급자·차상위계층 차등 지원금 지급

경로당 건의 반영한 첫 지원 사업 추진

이미지 확대 강원 홍천군청 전경. 서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 강원 홍천군청 전경. 서울신문 DB

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강원 홍천군은 거동이 불편한 65세 이상 어르신에게 보행기 1000대를 지원한다고 15일 밝혔다.지원 금액은 기초생활수급자·의료급여수급자 20만원, 주거급여수급자·차상위계층 18만 2000원이고, 이외 어르신은 17만원이다. 노인장기요양보험법, 장애인복지법 등에 따른 사업으로 이미 보행기를 받은 어르신은 지원 대상에서 제외된다.지원 신청은 읍면행정복지센터에서 받는다. 보행기는 군과 협약을 맺은 지역 내 업체 3곳에서 구입하면 된다. 어르신이 구입가 가운데 본인부담금을 결제하고, 나머지 금액은 군이 업체로 직접 지급한다.군은 지난해 실시한 찾아가는 노인회 및 경로당 간담회에서 나온 건의사항을 반영해 보행기 지원 사업을 추진하기로 했다. 군 관계자는 “거동이 불편하지만 노인장기요양 등급 판정을 받지 못해 지원 사각지대에 놓인 어르신들이 있어 올해 처음으로 사업을 기획했다”고 말했다.