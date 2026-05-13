전북현대 마스코트 ‘나이티·써치’, 전북대병원 어린이병동 찾아 희망을 선물하다

세줄 요약 전북현대 마스코트 나이티와 써치가 가정의 달을 맞아 전북대병원 어린이병동을 찾아 환우와 가족에게 특별한 응원을 전했다. 병실을 돌며 아이들과 인사를 나누고 기념 촬영을 했으며, 써치 필로우와 카네이션도 선물해 따뜻한 위로와 희망을 건넸다. 나이티·써치, 전북대병원 어린이병동 방문

환우 인사·기념촬영, 써치 필로우 전달

보호자에 카네이션, 정서 지원 약속

이미지 확대 전북현대모터스FC 마스코트인 ‘나이티’와 ‘써치’가 전북대병원 어린이 병동을 찾아 환우와 가족들을 위한 특별한 응원 행사를 진행했다. 전북대병원 제공 닫기 이미지 확대 보기 전북현대모터스FC 마스코트인 ‘나이티’와 ‘써치’가 전북대병원 어린이 병동을 찾아 환우와 가족들을 위한 특별한 응원 행사를 진행했다. 전북대병원 제공

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전북현대모터스FC 인기 마스코트인 ‘나이티’와 ‘써치’가 어린이 환자들을 위한 잊지 못할 추억을 선물했다.전북대학교병원은 가정의 달을 맞아 지역 연고 프로축구단인 전북현대모터스와 함께 어린이 병동에서 환우와 가족들을 위한 특별한 응원 행사를 진행했다고 13일 밝혔다.이번 행사는 어린이 환자들에게 꿈과 희망을, 그 곁을 지키는 보호자들에게는 감사의 마음을 전하기 위해 마련됐다.이날 전북현대 인기 마스코트인 ‘나이티’와 ‘써치’가 직접 병실 곳곳을 돌며 아이들과 인사를 나누고 기념 촬영을 진행했다.또 아이들의 편안한 휴식을 돕기 위해 구단 마스코트 캐릭터가 담긴 ‘써치 필로우’도 선물로 전달하며 잊지 못할 추억을 선사했다.오랜 시간 병간호에 지친 보호자들에게는 카네이션을 선물하며 따뜻한 위로의 메시지를 전했다.전북대병원은 앞으로도 지역 사회 유관기관들과 협력해 환자들의 심리적 안정과 치유를 돕는 다양한 정서 지원 프로그램을 지속적으로 운영할 계획이다.양종철 병원장은 “가정의 달을 맞아 어린이 환우들을 위해 따뜻한 응원과 행복한 추억을 선물해 준 전북현대에 깊이 감사드린다”며 “전북대병원은 앞으로도 아이들이 보다 밝고 희망찬 환경 속에서 치료받을 수 있도록 환자 중심의 의료환경을 조성하겠다”고 말했다.