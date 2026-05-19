안동 한일 정상 만찬 오른 ‘전통 K-푸드’…세계화 이어질까

세줄 요약 안동에서 열린 한일 정상 만찬에 국내 최고(最古) 조리서 수운잡방을 바탕으로 한 퓨전 한식과 안동소주, 태사주가 올랐다. 종부와 전통주 명인들은 한국 식문화의 기록과 계승 가치를 알리며, 이번 만찬이 K푸드와 전통주의 세계화 계기가 되길 바랐다. 안동 한일 정상 만찬에 수운잡방 퓨전 한식 상차림

안동소주·태사주 곁들인 전통주 건배주 구성

종부·명인들, K푸드 세계화와 관광 연계 기대

이미지 확대 이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리의 정상회담 만찬을 준비한 한옥호텔 락고재의 ‘수운잡방 헤리티지 다이닝’ 김도은 종부와 만찬주인 태사주·안동소주를 제조한 신형서 안동 디스틸러리 대표, 박찬관 명인 안동소주 대표. 본인 제공 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리의 정상회담 만찬을 준비한 한옥호텔 락고재의 ‘수운잡방 헤리티지 다이닝’ 김도은 종부와 만찬주인 태사주·안동소주를 제조한 신형서 안동 디스틸러리 대표, 박찬관 명인 안동소주 대표. 본인 제공

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“저는 평범한 종가의 종부일 뿐인데 이렇게 관심을 받게 돼 쑥스럽습니다.”이재명 대통령이 고향인 경북 안동에서 다카이치 사나에 일본 총리와 정상회담을 가지면서 만찬상에 오른 K푸드가 관심을 받고 있다. 안동 지역 종가의 조리서이자 보물인 ‘수운잡방’(需雲雜方)에 나오는 요리를 접목한 퓨전 한식이 오르면서다. 만찬주로는 지역 전통주인 ‘안동소주’와 ‘태사주’가 곁들여졌다.19일 한일 정상회담 만찬을 준비한 김도은 종부(광산 김씨 설월당 15대 종부)는 서울신문과의 통화에서 “우리나라를 대표하는 대통령과 외국에서 오는 국빈께서 제 손에서 만들어진 음식을 통해 잠시나마 힐링하셨으면 좋겠다”며 이같이 말했다.수운잡방은 국내에서 가장 오래된 조리서로 1500년대 초 탁청정 김유 선생이 썼다. 이 책에 소개된 음식은 114종에 달한다. 제목의 ‘수운’(需雲)은 ‘주역’에서 유래한 말로, 연회를 베풀어 즐기는 것을 뜻한다.김 종부는 “한식이 널리 알려졌지만 오랜 기록이 뒷받침된 식문화라는 건 모르는 분들이 많아 그걸 알리고 싶다”며 “손님들이 편안하게 접할 수 있는 음식을 준비해 몸과 마음을 정화하는 식치(음식으로 병을 다스림)를 지향하고 있다”고 설명했다.만찬 건배주로 오른 태사주를 제조한 신형서 안동 디스틸러리 대표는 “가문을 이어 내려져 온 정신을 한일 정상회담에 내놓을 수 있어 영광”이라며 “1906년 일제 치하 주세령 이후 끊긴 우리나라 전통주 명맥을 잇기 위해 술을 빚게 됐는데 1000년을 이어 온 가양주를 정상회담 만찬에 올릴 수 있어 더욱 뜻깊다”고 강조했다. 태사주는 고려의 개국주라 불리는 고삼주가 기원이다. 만찬에는 술을 못하는 다카이치 총리를 배려해 칵테일로 제공됐다.이미 잘 알려진 안동소주는 정부 요청에 따라 19도로 만찬에 올랐다. 500년 전통을 이어가기 위해 36년 전 57억원을 들여 공장을 지은 박찬관 명인 안동소주 대표는 18년간 적자를 보다 이제야 본전을 찾았다고 한다. 그는 “현재 K콘텐츠, K푸드 등 한국 문화가 전 세계인들을 사로잡고 있는 상황에서 선조들의 비법과 승계 정신을 담은 우리나라 전통주 또한 세계화되지 말라는 법이 없다”며 “이번 회담을 계기로 외국인 관광객이 전통주의 매력을 느끼고 안동에 투어를 올 수 있게 할 것”이라고 포부를 밝혔다.