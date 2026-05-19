한화그룹, 우주인재 육성 프로그램 ‘우주의 조약돌’ 5기 모집

중학교 1·2학년 30명 선발

세줄 요약 한화그룹과 KAIST가 다음달 12일까지 중학교 1·2학년을 대상으로 우주인재 육성 프로그램 ‘우주의 조약돌’ 5기 참가자를 모집한다. 올해 주제는 ‘대한민국을 위한 우주 기술’이며, 30명을 선발해 6개월간 프로젝트와 멘토링을 진행한다. 우주인재 육성 프로그램 5기 모집

중학교 1·2학년 대상, 30명 선발

6개월 프로젝트와 해외 탐방 제공

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한화그룹과 한국과학기술원(KAIST)은 다음달 12일까지 우주인재 육성 프로그램 ‘우주의 조약돌’ 5기 참가자를 모집한다고 19일 밝혔다.올해 주제는 ‘대한민국을 위한 우주 기술’이다. 전국 중학교 1·2학년 학생 누구나 지원할 수 있고 총 30명을 뽑는다. 선발된 학생들은 오는 7월 인문학 콘퍼런스를 시작으로 6개월간 우주 미션 프로젝트를 수행하게 된다.KAIST 항공우주공학과 교수진과 석·박사 멘토들의 지도를 받아 주제 선정부터 논리 구체화, 결과 도출에 이르는 과정을 경험할 수 있다.해외 우주기관을 탐방할 기회도 제공한다. 지난해 수료생들은 미국 항공우주국(NASA) 제트추진연구소(JPL), 로스앤젤레스 캘리포니아대(UCLA) 인프라 센싱·로봇 공학 연구실 등을 방문했다. 2022년 시작된 우주의 조약돌은 지난 4기까지 약 130명의 수료생을 배출했다.한화 관계자는 “한국판 스페이스X의 주역이 될 우주과학 인재들을 육성해 국가 경쟁력, 글로벌 경쟁력 강화에 이바지하겠다”고 말했다.