인천 건물 리모델링 현장서 낙하물 맞은 60대 중태

세줄 요약 인천 영종도의 한 건물 리모델링 공사 현장에서 60대 작업자가 상부에서 떨어진 대리석에 머리를 맞아 중태에 빠졌다. 사고 직후 심정지 상태로 병원에 옮겨졌으나 아직 의식을 회복하지 못한 것으로 알려졌다. 영종도 리모델링 공사장 낙하물 사고 발생

60대 작업자 대리석에 머리 맞아 중태

심정지 이송 뒤 의식 회복 못한 상태

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인천 영종도의 한 공사장에서 떨어진 석재에 머리를 맞은 60대 작업자가 중태에 빠졌다.12일 인천소방본부에 따르면 전날 오후 2시 46분쯤 인천 중구 운남동(영종도)의 한 건물 리모델링 공사 현장에서 60대 작업자 A씨가 건물 상부에서 떨어진 대리석에 머리를 맞았다.이 사고로 A씨가 심정지 상태로 병원으로 이송돼 치료를 받고 있으나 아직 의식을 찾지 못하고 있는 것으로 알려졌다.A씨는 사고 당시 건물 2층 높이에서 외벽 증축 작업을 하고 있었던 것으로 파악됐다.경찰은 현재 자세한 사고 경위를 파악 중이다.