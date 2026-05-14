“아들 회사에 데려오면 안 되는 이유?” 12세 소년, 불장난하다 사무실 전소…中 충격

“아들과 유대감 높이려고” 회사 데려간 中 부모
사무실서 라이터로 휴지 태우다 불 번져
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중국에서 한 부모가 12세 아들을 직장에 데려갔다가 아들이 장난삼아 불을 붙여 사무실 전체를 태워버리는 일이 발생했다. SCMP 캡처
중국에서 한 부모가 12세 아들을 직장에 데려갔다가 아들이 장난삼아 불을 붙여 사무실 전체를 태워버리는 일이 발생했다.
14일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등 외신에 따르면 저장성 닝보의 한 회사에서 일하는 직장인 A씨는 지난 4월 30일 아들과의 유대감을 높이기 위해 12세 아들을 회사로 데려갔다.
하지만 A씨는 업무에 몰두하느라 아이를 혼자 두었고, 지루함을 느낀 아들은 라이터를 이용해 휴지를 태우기 시작했다. 이 과정에서 튄 불꽃이 책상 주변에 쌓여 있던 물건에 옮겨붙으며 순식간에 큰 화재로 번졌다.
아들은 다급히 A씨에게 도움을 요청했고, A씨와 동료 직원들은 소화기를 이용해 초기 진화에 나섰다. 이후 신고를 받고 출동한 소방당국이 화재를 완전히 진압했다.
다행히 인명 피해는 없었지만, 사무실 내부가 대부분 불에 타 수만 위안(수백만원대)의 재산 피해가 발생한 것으로 전해졌다.
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중국에서 한 부모가 12세 아들을 직장에 데려갔다가 아들이 장난삼아 불을 붙여 사무실 전체를 태워버리는 일이 발생했다. 웨이보
소셜미디어를 통해 공개된 현장 사진에는 책상과 컴퓨터, 서류 등이 모두 새까맣게 타버린 모습이 담겼다. 이 사연이 알려지며 현지에서는 “아이를 혼자 둔 것이 문제”, “자녀를 회사에 데려온 것부터 잘못이다”, “세네살도 아니고 열두살이면 꽤 큰 나이인데 장난이 심했다” 등의 반응이 이어졌다.
앞서 지난해 중국 저장성의 한 아파트에서도 어린 소년이 계단 복도에서 라이터로 여러 물건에 불을 붙이다 화재로 번진 바 있다. 당시 건물 관리인들의 대처로 신속하게 진화에 나서 대형 화재를 막았다.
소방당국은 어린이가 있는 환경에서는 라이터와 같은 화기 도구를 손이 닿지 않는 곳에 보관하고, 보호자의 지속적인 감독이 필요하다고 당부했다.
세줄 요약
- 직장인, 12세 아들 회사 동반 후 화재 발생
- 아들, 라이터로 휴지 태우다 사무실 전소
- 인명 피해 없으나 수만 위안 재산 피해
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