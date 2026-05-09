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구미 지산2동 경로당 개소…김정도 시의원, 규제 혁파 결실

민경석 기자
민경석 기자
입력 2026-05-09 14:12
수정 2026-05-09 14:12
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세줄 요약
  • 지산2동 경로당·마을회관 개소
  • 조례 개정으로 막힌 사업 해결
  • 주민 숙원 해소와 휴식공간 마련
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재선 도전에 나선 김정도 구미시의원이 9일 경북 구미 지산2동 경로당 및 마을회관 개소식에서 주민들과 소통하고 있다. 김정도 선거사무소 제공
재선 도전에 나선 김정도 구미시의원이 9일 경북 구미 지산2동 경로당 및 마을회관 개소식에서 주민들과 소통하고 있다. 김정도 선거사무소 제공


경북 구미 지산동 지역의 오랜 숙원이던 경로당 및 마을회관이 문을 열었다. 조례에 가로막혀 답보 상태를 면치 못하던 현안을 김정도 구미시의원(국민의힘)이 조례를 개정해 해결한 규제개혁의 모범적 사례라는 평가가 나온다.

구미시는 9일 오전 지산2동 경로당 및 마을회관 개소식을 열었다. 이날 행사에는 김 시의원과 주민들, 지자체 관계자 등이 참석했다.

경로당·마을회관 건립은 김 의원의 집요한 노력이 뒷받침됐다. 경로당이 국유지 내 무허가 건축물이라는 이유로 개보수와 신축이 불가능한 상황이었다. 이런 사정을 접한 김 의원은 “제도적 규제 때문에 어르신들의 노후를 모른 체할 수는 없다”며 적극적인 해결에 나섰다.

김 의원은 2024년 6월 ‘구미시 경로당 설치 및 개보수 지원에 관한 조례’를 직접 개정했다. 20년 이상 된 국·공유지 내 등록 경로당의 부지 매입과 지원 근거를 신설해 사업 추진의 법적 토대를 마련한 것이다.

조례 개정 이후 주민 건의서가 접수됐고, 지난해 8월 국유지 매입과 등기 이전 등 사전 절차가 일사천리로 이어졌다. 경로당·마을회관은 같은 해 9월 착공해 지난달 준공됐다. 김 의원은 공사 기간 내내 현장을 점검한 것으로 알려졌다.

이날 경로당 개소식에 참석한 한 주민은 “경로당과 마을회관이 이제라도 새롭게 지어져 쉴 공간이 생겨 기쁘고 감사한 마음”이라고 말했다.

김정도 의원은 “주민들의 목소리를 제도 개선으로 연결해 실제 변화로 만들어낸 결과”라며 “오랜 시간 불편을 겪으신 어르신들께 쾌적하고 안전한 휴식 공간을 제공해 드릴 수 있게 돼 매우 뜻깊다”라고 말했다.

한편, 김 의원은 지난달 초 지산·신평1·2·비산·공단·광평동 선거구에서 재선 도전에 나섰다.
구미 민경석 기자
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