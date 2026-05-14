[속보] 김정관 “삼성전자 파업 발생 시 긴급 조정 불가피”

김정관 “반도체는 승자독식 산업… 웨이퍼 손상되면 100조 손실”

이미지 확대 발언하는 김정관 장관 김정관 산업통상부 장관이 14일 오후 서울 종로구 한국무역보험공사에서 열린 ‘2026년 제1차 원전수출전략협의회’에서 발언하고 있다. 산업통상부 제공 닫기 이미지 확대 보기 발언하는 김정관 장관 김정관 산업통상부 장관이 14일 오후 서울 종로구 한국무역보험공사에서 열린 ‘2026년 제1차 원전수출전략협의회’에서 발언하고 있다. 산업통상부 제공

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김정관 산업통상부 장관이 24일 자신의 소셜미디어 ‘X’에 “삼성전자에서 파업이 발생할 경우 긴급 조정이 불가피하다”며 삼성전자 노사간 조속한 타협을 촉구했다.김 장관은 “반도체는 치열한 승자독식 산업”이라며 “공장 가동이 중단되면 하루 최대 1조원의 생산 차질이 예상되고 모든 가공 중인 웨이퍼가 손상되면 손실액이 최대 100조원에 달할 것”이라고 밝혔다.