돈 문제로 다투던 사실혼 배우자 살해 70대 체포

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돈 문제로 다투던 사실혼 배우자 살해 70대 체포

정철욱 기자
정철욱 기자
입력 2026-05-07 09:51
수정 2026-05-07 09:51
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세줄 요약
  • 금전 문제 다툼 끝 사실혼 배우자 살해
  • 술에 취한 70대 남성, 아파트서 범행
  • 경찰, 자택서 현행범 체포 후 조사
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서울신문 DB.
서울신문 DB.


술에 취한 상태에서 금전 문제로 다투던 사실혼 관계 배우자를 살해한 70대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

부산 남부 경찰서는 살인 혐의로 70대 A씨를 검거해 조사하고 있다고 7일 밝혔다.

A씨는 지난 6일 오후 6시 26분쯤 남구 한 아파트에서 사실혼 관계인 70대 여성 B씨를 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받는다.

A씨는 범행 당시 술에 취한 상태였으며, B씨와 금전 문제로 다퉜던 것으로 알려졌다.

신고받고 출동한 경찰은 A씨의 자택에서 그를 현행범으로 체포했다.



경찰 관계자는 “A씨를 상대로 사건 경위를 조사하고 있다. 오늘 중 A씨의 구속영장을 신청할 예정”이라고 밝혔다.
부산 정철욱 기자
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