상주 서산영덕고속도로 5중 추돌…1명 사망·6명 부상

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상주 서산영덕고속도로 5중 추돌…1명 사망·6명 부상

김상화 기자
입력 2026-05-02 07:15
수정 2026-05-02 07:15
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세줄 요약
  • 상주 서산영덕고속도로 5중 추돌 발생
  • 1명 사망, 6명 부상으로 병원 치료
  • 1시간 10분 통제, 2㎞ 정체 발생
서산영덕고속도로 사고. 한국도로공사CCTV 캡처·연합뉴스
서산영덕고속도로 사고. 한국도로공사CCTV 캡처·연합뉴스


1일 오후 9시 50분쯤 경북 상주시 내서면 서산영덕고속도로에서 다중 추돌 사고가 발생해 1명이 숨지고 6명이 다쳐 병원 치료를 받고 있다.

고속도로순찰대와 한국도로공사에 따르면 청주 방향 1차로에서 승용차가 앞서가던 승용차를 들이받았고 뒤따르던 차량이 연쇄적으로 추돌했다.

고속도로순찰대 측은 차량이 5대 추돌한 것으로 파악하고 있다고 밝혔다.

사고 여파로 도로 통행이 1시간 10분 동안 통제됐고 청주 방향 차로에서 2㎞ 정체가 빚어졌다.

차량 통행은 오후 11시쯤부터 재개됐다.



경찰과 도로공사는 사고 경위와 피해 규모를 조사 중이다.
상주 김상화 기자
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