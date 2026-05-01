의왕 아파트 화재로 부부 숨져… 유서 추정 메모 발견

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의왕 아파트 화재로 부부 숨져… 유서 추정 메모 발견

입력 2026-05-01 00:43
수정 2026-05-01 00:53
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의왕 아파트 화재로 부부 숨져… 유서 추정 메모 발견
의왕 아파트 화재로 부부 숨져… 유서 추정 메모 발견 소방관들이 30일 경기 의왕시 내손동의 한 아파트 화재 현장에서 잔불을 정리하고 있다. 이날 20층짜리 아파트 14층에서 난 불로 발화 지점인 14층 거주자인 60대 남성과 50대 아내가 숨지고 주민 6명이 부상을 입었다. 현장에서는 이 남성이 남긴 것으로 추정되는 메모가 발견됐으며, 경찰과 소방당국은 현장 감식을 통해 정확한 화재 원인과 피해 규모, 사망 경위를 조사할 방침이다.
연합뉴스


소방관들이 30일 경기 의왕시 내손동의 한 아파트 화재 현장에서 잔불을 정리하고 있다. 이날 20층짜리 아파트 14층에서 난 불로 발화 지점인 14층 거주자인 60대 남성과 50대 아내가 숨지고 주민 6명이 부상을 입었다. 현장에서는 이 남성이 남긴 것으로 추정되는 메모가 발견됐으며 경찰과 소방당국은 현장 감식을 통해 정확한 화재 원인과 피해 규모, 사망 경위를 조사할 방침이다.

연합뉴스

2026-05-01 10면
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