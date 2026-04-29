민간기업 장애인 의무고용률 첫 달성…1991년 이후 35년만

민간기업 의무고용률 3.1% 달성

“장애인 고용, 보편 기준 자리잡아”

이미지 확대 장애인의 날인 지난 20일 국회 앞에서 열린 2026년 시설 거주 장애인 권리 선포 집회에서 한국장애인복지시설협회 관계자들이 장애인 ‘탈시설’ 추진을 반대하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 장애인의 날인 지난 20일 국회 앞에서 열린 2026년 시설 거주 장애인 권리 선포 집회에서 한국장애인복지시설협회 관계자들이 장애인 ‘탈시설’ 추진을 반대하고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 지난해 민간기업 장애인 고용률이 3.1%를 기록해 1991년 제도 도입 이후 35년 만에 처음 의무고용률을 달성했다. 전체 평균은 3.27%, 고용 인원은 30만9846명으로 전년보다 1만1192명 늘었고, 증가분의 대부분은 민간기업이 이끌었다. 민간기업 장애인 고용률 3.1%, 첫 의무고용률 달성

전체 평균 3.27%, 고용 인원 30만9846명으로 증가

공공부문은 3.94%, 공무원 채용률은 2.85%로 낮음

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지난해 민간기업 장애인 고용률이 3.1%를 기록하며 1991년 제도가 생긴 이래 35년 만에 처음으로 의무고용률을 달성했다.고용노동부는 29일 ‘2025년 장애인 의무고용현황’을 발표했다. 지난해 장애인 고용률은 전체 평균 3.27%로 고용 인원은 30만 9846명이었다. 전년 대비 1만 1192명 늘었다.공공부문 고용률은 3.94%, 민간기업은 3.10%로 나타났으며 고용 인원 증가분(1만 1192명) 중 민간기업이 9507명을 차지했다. 고용률 증가를 민간기업이 견인한 셈이다. 법적으로 정해진 장애인 의무고용률은 공공부문 3.8%, 민간부문 3.1%다.다만 공공부문 중에서도 공무원 장애인 채용은 지난해 2.85%로 고용 개선이 필요한 상황이다. 특히 교원 비중이 높은 교육청과 헌법기관 등에서 장애인 고용률이 낮았다.장애인 노동자 유형을 보면 자폐 등 정신적 장애 유형 비중이 23.1%를 차지했다. 기존엔 신체장애인을 중심으로 채용이 이뤄졌으나 지난해 처음으로 정신적 장애 유형 비중이 20%를 넘기며 고용이 다양한 장애 유형으로 확대되는 모양새다.김영훈 노동부 장관은 “민간기업이 제도 시행 35년 만에 처음으로 의무고용률을 달성한 것은 장애인 고용이 단순한 법적 의무를 넘어 노동시장의 보편적 기준으로 자리 잡기 시작했음을 의미한다”고 강조했다.