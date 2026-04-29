나주 ‘에너지-ICT 융복합 거점’ 운영기관에 전남테크노파크 확정

5월 중 협약 체결, 기업 유치 및 혁신 생태계 조성 박차
나주혁신산단 내 지상 4층 규모… 33개 입주 공간 갖춰
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나주시가 최근 시청 이화실에서 ‘에너지-ICT 융복합 지식산업센터 민간위탁 선정위원회’를 개최했다.
나주시가 미래 전략 산업인 에너지·ICT(정보통신기술) 융복합 산업을 견인할 ‘지식산업센터’의 운영 전담 기관으로 전남테크노파크(이하 전남TP)를 선정했다.
나주시는 최근 시청 이화실에서 ‘에너지-ICT 융복합 지식산업센터 민간 위탁 선정위원회’를 열고, 전남TP를 최종 수탁기관으로 확정했다고 29일 밝혔다.
이번 선정위원회는 강상구 부시장을 위원장으로 시의원, 전문가, 산단협의회 관계자 등 총 9명으로 구성됐다
. 위원회는 공신력과 재정 능력, 사업 수행 실적, 전문성 등 5개 항목을 종합 평가했으며, 전남TP는 에너지·ICT 분야의 풍부한 기업 지원 경험과 조직 운영 역량에서 높은 점수를 받아 운영권을 거머쥐었다.
나주혁신산단에 건립된 ‘에너지-ICT 융복합 지식산업센터’는 연면적 1만 1,434㎡, 지상 4층 규모의 기업 지원 거점 시설이다. 내부에는 33실의 입주 공간을 비롯해 회의실, 식당, 근린생활시설 등 기업 활동에 최적화된 인프라를 갖추고 있다.
나주시는 오는 5월 중 전남TP와 위·수탁 협약을 체결하고 본격적인 기업 유치와 성장 지원 프로그램 가동에 들어갈 계획이다. 이를 통해 에너지 신산업 관련 기업을 집적화하고 양질의 일자리를 창출함으로써, 나주가 명실상부한 ‘대한민국 에너지 수도’로 도약하는 데 속도를 낸다는 방침이다.
신동원 서울시의원, 월계2동 주공1단지 주민들로부터 감사패 받아
서울시의회 보건복지위원회 소속 신동원 서울시의원(노원1·국민의힘)은 지난 23일 노원구 월계2동 주공1단지 아파트 임차인 대표회의(대표 김명희)로부터 감사패를 받았다. 월계 지역 숙원사업이었던 노후 방음벽 교체와 주거 환경 개선에 기여한 공로다. 월계2동 주공1단지는 1992년 준공된 이후 32년 동안 방음벽이 교체되지 않았던 곳이다. 그동안 벽면 균열과 파손으로 미관을 해칠 뿐만 아니라 소음 차단 미비, 안전사고 위험 등의 문제가 지속적으로 제기돼 왔다. 신 의원은 서울시 예산 확보 등을 통해 이 같은 주민 불편 해소에 앞장서 왔다. 그동안 경계선에 있던 방음벽은 관리 주체를 두고 구청 소관이냐, LH공사 소관이냐는 문제로 난항을 겪어왔다. 그 과정에서 신 의원은 LH 서울본부장과 여러 차례 간담회를 갖고, 기나긴 시간 끝에 노원구 소관으로 판명돼 100% 서울시 예산으로 방음벽 설치가 가능해졌다. 신 의원은 제11대 예산결산위원회 위원 및 주택공간위원회 위원으로 활동하며 현장의 목소리를 경청, 2024년도 서울시 예산에 ‘노원구 월계주공 1단지 아파트 방음벽 환경개선 사업’ 예산을 반영시키는 성과를 거두었다. 이번 사업을 통해 노후 방음벽이 새롭게 재
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강상구 나주시장 권한대행은 “지식산업센터는 나주의 미래 산업 경쟁력을 좌우할 핵심 거점이 될 것”이라며 “전남TP가 보유한 전문성을 바탕으로 기업 성장을 적극적으로 지원해 혁신적인 산업 생태계를 구축하겠다”고 말했다.
세줄 요약
- 전남테크노파크, 운영기관 최종 선정
- 에너지·ICT 융복합 거점 본격 가동
- 기업 유치·성장 지원 체계 구축
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나주시가 지식산업센터 운영 전담기관으로 선정한 기관은?