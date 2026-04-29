나주 ‘에너지-ICT 융복합 거점’ 운영기관에 전남테크노파크 확정

5월 중 협약 체결, 기업 유치 및 혁신 생태계 조성 박차

나주혁신산단 내 지상 4층 규모… 33개 입주 공간 갖춰

이미지 확대 나주시가 최근 시청 이화실에서 ‘에너지-ICT 융복합 지식산업센터 민간위탁 선정위원회’를 개최했다. 닫기 이미지 확대 보기 나주시가 최근 시청 이화실에서 ‘에너지-ICT 융복합 지식산업센터 민간위탁 선정위원회’를 개최했다.

세줄 요약 나주시가 에너지·ICT 융복합 지식산업센터의 민간 위탁 운영기관으로 전남테크노파크를 확정했다. 전남TP는 공신력과 재정 능력, 사업 실적, 전문성 평가에서 높은 점수를 받았고, 나주시는 5월 협약 뒤 기업 유치와 성장 지원을 본격화할 계획이다. 전남테크노파크, 운영기관 최종 선정

에너지·ICT 융복합 거점 본격 가동

기업 유치·성장 지원 체계 구축

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나주시가 미래 전략 산업인 에너지·ICT(정보통신기술) 융복합 산업을 견인할 ‘지식산업센터’의 운영 전담 기관으로 전남테크노파크(이하 전남TP)를 선정했다.나주시는 최근 시청 이화실에서 ‘에너지-ICT 융복합 지식산업센터 민간 위탁 선정위원회’를 열고, 전남TP를 최종 수탁기관으로 확정했다고 29일 밝혔다.이번 선정위원회는 강상구 부시장을 위원장으로 시의원, 전문가, 산단협의회 관계자 등 총 9명으로 구성됐다. 위원회는 공신력과 재정 능력, 사업 수행 실적, 전문성 등 5개 항목을 종합 평가했으며, 전남TP는 에너지·ICT 분야의 풍부한 기업 지원 경험과 조직 운영 역량에서 높은 점수를 받아 운영권을 거머쥐었다.나주혁신산단에 건립된 ‘에너지-ICT 융복합 지식산업센터’는 연면적 1만 1,434㎡, 지상 4층 규모의 기업 지원 거점 시설이다. 내부에는 33실의 입주 공간을 비롯해 회의실, 식당, 근린생활시설 등 기업 활동에 최적화된 인프라를 갖추고 있다.나주시는 오는 5월 중 전남TP와 위·수탁 협약을 체결하고 본격적인 기업 유치와 성장 지원 프로그램 가동에 들어갈 계획이다. 이를 통해 에너지 신산업 관련 기업을 집적화하고 양질의 일자리를 창출함으로써, 나주가 명실상부한 ‘대한민국 에너지 수도’로 도약하는 데 속도를 낸다는 방침이다.강상구 나주시장 권한대행은 “지식산업센터는 나주의 미래 산업 경쟁력을 좌우할 핵심 거점이 될 것”이라며 “전남TP가 보유한 전문성을 바탕으로 기업 성장을 적극적으로 지원해 혁신적인 산업 생태계를 구축하겠다”고 말했다.