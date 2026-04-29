“하다하다”…美, 트럼프 얼굴 새긴 ‘한정판 여권’ 발급

세줄 요약 미국 국무부가 트럼프 대통령 얼굴과 금색 서명을 넣은 한정판 여권을 7월부터 발급한다. 건국 250주년 기념 디자인으로, 워싱턴 여권청에서 신청하는 모든 미국 시민이 받을 수 있다. 트럼프 얼굴·서명 넣은 한정판 여권 발급 발표

미 건국 250주년 기념, 7월부터 신청자 대상 제공

현직 대통령 얼굴 여권 첫 사례, 논란과 관심 집중

이미지 확대 미국에서 도널드 트럼프 대통령의 얼굴이 새겨진 ‘한정판 여권’이 발급된다. 사진은 트럼프 얼굴이 커버 안쪽에 새겨지는 미국 ‘한정판 여권’ 이미지. 미 국무부 배포 닫기 이미지 확대 보기 미국에서 도널드 트럼프 대통령의 얼굴이 새겨진 ‘한정판 여권’이 발급된다. 사진은 트럼프 얼굴이 커버 안쪽에 새겨지는 미국 ‘한정판 여권’ 이미지. 미 국무부 배포

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미국에서 도널드 트럼프 대통령의 얼굴이 새겨진 ‘한정판 여권’이 발급된다. 현직 대통령 얼굴이 여권에 실리는 것은 처음이다.뉴욕타임스(NYT) 등 미 언론에 따르면 미 국무부는 28일(현지시간) 트럼프 대통령의 얼굴이 표지 안쪽에 들어간 여권을 7월부터 발급할 예정이다. 올리비아 웨일스 백악관 대변인은 성명에서 “이 애국적인 여권 디자인으로 미국 국민이 건국 250주년 축하에 참여할 수 있는 또 다른 대단한 기회가 생겼다”고 밝혔다.여권 앞면에는 트럼프 대통령 얼굴 아래 금색으로 된 서명이 들어간다. 뒷면에는 미 독립선언문이 그려졌다. 해당 여권은 미 건국 250주년을 기념한 것으로, 워싱턴 여권청에서 신청하는 모든 미국 시민이 발급받을 수 있고 재고가 남아 있는 한 계속 제공될 예정이다.트럼프 대통령이 재임한 이후 여러 행정 기관이 경쟁적으로 그의 이름을 차용하고 있다. 워싱턴DC의 대표적 공연장 케네디센터는 ‘트럼프-케네디 센터’로 명칭이 바뀌었다. 연방정부의 어린이 저축 프로그램 이름은 ‘트럼프 계좌’고, 100만 달러(약 15억원)를 내면 영주권을 주는 ‘트럼프 골드카드’도 있다. 미 재무부도 건국 250주년을 기념하는 차원에서 신규 발행 달러 지폐에 트럼프 대통령의 서명을 인쇄하는 방안을 추진했다.