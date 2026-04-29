부산시, AI 기업에 고성능 컴퓨팅 자원 지원…수요기업 공모

세줄 요약 부산시가 고성능 컴퓨팅 자원이 부족한 지역 AI 기업을 위해 클라우드 기반 지원사업을 추진했다. GPU 서버 이용료를 최대 3000만원까지 지원하고, 초기 검증용 경량 자원도 돕는다. 컨설팅과 교육도 함께 제공한다. 부산시, AI 기업 고성능 컴퓨팅 지원사업 추진

GPU 서버·경량 자원 비용 보조, 컨설팅도 제공

30일부터 신청 접수, 지역 기업 개발 촉진 기대

이미지 확대 부산시청 전경. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 부산시청 전경. 부산시 제공

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부산시가 고성능 컴퓨팅 자원을 보유하지 못해 인공지능(AI) 신기술, 제품 개발에 어려움을 겪는 지역 기업을 지원하는 사업을 추진한다.시는 ‘부산 인공지능(AI) 기업 고성능 컴퓨팅 지원사업’ 참여기업을 오는 30일부터 모집한다고 29일 밝혔다. 컴퓨팅은 컴퓨터를 사용해 데이터를 처리하고, 문제를 해결하는 활동을 말한다.최근 AI 기술이 급격하게 확산하면서 대규모 연산력을 제공하는 고성능 컴퓨팅 수요가 폭증하고 있다. AI 기업들이 새로운 기술과 제품을 개발하는 데 고성능 컴퓨팅 자원이 필요하지만, 관련 기반을 구축하려면 막대한 비용이 든다. 이 때문에 지역 중소·신생기업 등은 신기술, 제품 개발에 어려움을 겪는다.이에 시는 지역 중소·중견기업, 신생기업, 대학 연구소 등에 클라우드 방식의 고성능 컴퓨팅을 지원하기로 했다. 기업이 고성능 컴퓨팅 자원을 임차해 사용하고, 관련 비용을 시가 지원하는 방식이다.구체적으로 대규모 연산을 위한 그래픽 처리장치(GPU) 서버 이용료를 90%까지, 최대 3000만원 한도로 지원한다. 초기 모델 검증에 필요한 경량화 컴퓨팅 자원이 필요한 경우는 500만 원까지 비용을 지원한다.지원 대상으로 선정된 기업에는 개발하는 모델의 특성, 데이터 규모를 분석해 최적 컴퓨팅 자원 규모를 제안하는 컨설팅도 제공한다. 컴퓨팅 자원 운영 경험이 부족한 초기 창업기업에는 관련 실무 교육도 제공한다.참여를 희망하는 기업이 다음 달 13일까지 부산정보산업진흥원 홈페이지(bipa.kr)에서 신청하면 시는 심사를 거쳐 지원 대상을 선정한다. 시는 이번 사업을 통해 고성능 컴퓨팅 지원 활용이 어려웠던 지역 중소·신생 기업의 AI 기술, 제품 개발이 촉진될 것으로 기대한다.부산시 관계자는 “인프라 부족으로 기술 개발에 어려움을 겪는 지역 AI 기업에 실질적인 해결책을 제시하는 사업이 될 것”이라며 “앞으로도 현장의 목소리를 반영한 지원을 통해 지역 AI 산업 생태계가 기초 역량을 탄탄하게 갖추도록 돕겠다”라고 밝혔다.