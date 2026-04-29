女화장실 들락거린 남성 “남자쪽 자리 없어서”…양말 벗기자 ‘충격’

세줄 요약 경북의 한 상가 여자 화장실에서 남성이 30분 동안 여러 차례 드나들며 불법 촬영한 사실이 드러났다. 그는 남자 화장실 자리가 없었다고 부인했지만, 경찰이 양말 속 숨긴 휴대전화를 찾아내 7명의 피해자 영상을 확인했다. 상가 여자 화장실서 남성 불법 촬영 신고 접수

30분간 다섯 차례 드나들며 수상한 행동 포착

양말 속 숨긴 휴대전화에서 피해자 영상 확인

이미지 확대 여자 화장실에 들락거리면서 불법 촬영을 한 남성(사진)이 경찰에 붙잡혔다. 경찰청 유튜브 캡처 닫기 이미지 확대 보기 여자 화장실에 들락거리면서 불법 촬영을 한 남성(사진)이 경찰에 붙잡혔다. 경찰청 유튜브 캡처

이미지 확대 여자 화장실에 들락거리면서 불법 촬영을 한 남성이 경찰에 붙잡혔다. 사진은 경찰이 남성의 몸을 수색하는 모습. 경찰청 유튜브 캡처 닫기 이미지 확대 보기 여자 화장실에 들락거리면서 불법 촬영을 한 남성이 경찰에 붙잡혔다. 사진은 경찰이 남성의 몸을 수색하는 모습. 경찰청 유튜브 캡처

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여자 화장실에 들락거리면서 불법 촬영을 한 남성이 경찰에 붙잡혔다. 이 남성은 경찰관에게 범행에 쓰이지 않은 휴대전화를 보여주며 혐의를 부인했지만, 경찰의 몸 수색 끝에 덜미를 잡혔다.29일 경북경찰청 등에 따르면 최근 경북의 한 상가 여자 화장실에서 남성이 영상을 촬영하고 있다는 신고가 접수됐다.경찰청 유튜브에 올라온 당시 폐쇄회로(CC)TV 영상을 보면 남성 A씨가 30분 동안 5차례나 화장실을 드나드는 모습이 찍혔다.신고를 받고 현장에 출동한 경찰이 범행 사실을 추궁하자 A씨는 “남자 화장실에 자리가 없어 여자 화장실에 들어갔고, 휴대전화를 떨어뜨려 오해를 받았다”며 혐의를 부인했다. 그는 “휴대전화 포렌식을 해보라”며 경찰 앞에서 당당한 태도를 보인 것으로 전해졌다.실제 경찰이 A씨가 소지한 휴대전화를 확인한 결과 영상을 촬영하거나 삭제한 흔적은 발견되지 않았다. 다만 휴대전화를 유심히 보던 경찰은 해당 휴대전화가 불명의 와이파이에 연결된 것을 포착했다.다른 휴대전화가 더 있을 것으로 판단한 경찰은 즉시 A씨의 소지품과 신체 수색을 시작했고, 그의 양말 속에서 범행에 사용된 휴대전화를 발견했다. 이 기기에는 신고자를 포함해 7명의 피해자가 찍힌 불법 촬영물이 담겨 있었다.경찰은 A씨를 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(카메라 등 이용 촬영죄) 혐의로 검거하고 조사 중이다.