대학 등록금 또 올랐다…4년제 평균 727만원, 2.1% 상승

4년제 일반·교육대학 67.7% 등록금 인상

전년 70.5% 대비 인상 비율은 소폭 하락

사립대 평균 등록금, 국·공립대의 2배

국공립 38개교 등록금은 0.3% 인상

이미지 확대 교육-대학교육-대학교-서울대학교-정문(교문) 3사설 : 서울대발 정원조정, 고등교육 개혁 계기되길. 2021.12.14. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 교육-대학교육-대학교-서울대학교-정문(교문) 3사설 : 서울대발 정원조정, 고등교육 개혁 계기되길. 2021.12.14. 뉴스1

세줄 요약 교육부 공시 결과 올해 4년제 일반·교육대학 192곳 중 130곳이 등록금을 올렸고, 평균 등록금은 727만3000원으로 2.1% 상승했다. 사립대와 수도권의 부담이 더 컸고, 전문대 평균도 665만3100원으로 2.7% 올랐다. 4년제 대학 10곳 중 7곳 등록금 인상

평균 등록금 727만3000원, 2.1% 상승

사립·수도권 부담, 전문대도 동반 상승

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

올해 4년제 일반대학과 교육대학 10곳 중 7곳이 등록금을 올린 것으로 나타났다. 4년제 대학 평균 연간 등록금은 727만원으로 전년대비 2.1% 상승했다.교육부와 한국대학교육협의회는 30일 이러한 내용을 담은 ‘2026년 4월 대학정보공시 분석 결과’를 발표했다. 이번 공시의 분석 대상은 4년제 일반대학·교육대학 192개교, 전문대학 125개교이다. 사이버대학, 폴리텍대학, 대학원대학 등 86개교는 제외됐다.4년제 일반 및 교육대학의 2026학년도 평균 등록금은 727만3000원으로 전년(712만 3100원)보다 14만 7100원(2.1%) 상승했다. 전체 192개교 중 130개교(67.7%)가 등록금을 인상했고, 62개교(32.3%)는 동결됐다. 작년에 4년제 일반·교육대학의 70.5%가 등록금을 올린 것과 비교하면 인상 비율이 소폭 하락했다.설립 유형별로는 사립대 평균 등록금이 823만 1500원으로 국·공립대(425만원)의 약 2배 수준이었다. 사립 154개교의 1인당 평균 등록금은 2.8% 올랐고 국공립 38개교 등록금은 평균 0.3% 인상돼 큰 차이를 보였다.또한 수도권이 827만원, 비수도권이 661만 9600원으로 지역 간 격차도 존재했다. 계열별로는 의학계열 등록금이 1032만 5900원으로 가장 높았고, 예체능(833만 8100원), 공학(767만 7400원), 자연과학(732만 3300원), 인문사회(643만 3700원) 순이었다.전문대 125개교의 평균 등록금은 665만 3100원으로 전년보다 17만4400원(2.7%) 증가했다. 설립 유형별로 보면 사립은 668만6천600원, 공립은 223만1천200원이다. 계열별로는 예체능(722만9천300원)이 가장 높았고 공학(678만8천600원), 자연과학(671만8천700원), 인문사회(592만4천200원) 순으로 나타났다.교육부의 국·공립대 등록금 동결 기조에 따라, 국공립 일반·교육대학, 전문대학 41개 중 한국교원대, 청주교대, 춘천교대 등 3곳만 등록금을 인상했다.