대학 등록금 또 올랐다…4년제 평균 727만원, 2.1% 상승

4년제 일반·교육대학 67.7% 등록금 인상
전년 70.5% 대비 인상 비율은 소폭 하락
사립대 평균 등록금, 국·공립대의 2배
국공립 38개교 등록금은 0.3% 인상
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교육-대학교육-대학교-서울대학교-정문(교문)
3사설 : 서울대발 정원조정, 고등교육 개혁 계기되길. 2021.12.14. 뉴스1
올해 4년제 일반대학과 교육대학 10곳 중 7곳이 등록금을 올린 것으로 나타났다. 4년제 대학 평균 연간 등록금은 727만원으로 전년대비 2.1% 상승했다.
교육부와 한국대학교육협의회는 30일 이러한 내용을 담은 ‘2026년 4월 대학정보공시 분석 결과’를 발표했다. 이번 공시의 분석 대상은 4년제 일반대학·교육대학 192개교, 전문대학 125개교이다. 사이버대학, 폴리텍대학, 대학원대학 등 86개교는 제외됐다.
4년제 일반 및 교육대학의 2026학년도 평균 등록금은 727만3000원으로 전년(712만 3100원)보다 14만 7100원(2.1%) 상승했다. 전체 192개교 중 130개교(67.7%)가 등록금을 인상했고, 62개교(32.3%)는 동결됐다. 작년에 4년제 일반·교육대학의 70.5%가 등록금을 올린 것과 비교하면 인상 비율이 소폭 하락했다.
설립 유형별로는 사립대 평균 등록금이 823만 1500원으로 국·공립대(425만원)의 약 2배 수준이었다. 사립 154개교의 1인당 평균 등록금은 2.8% 올랐고 국공립 38개교 등록금은 평균 0.3% 인상돼 큰 차이를 보였다.
또한 수도권이 827만원, 비수도권이 661만 9600원으로 지역 간 격차도 존재했다. 계열별로는 의학계열 등록금이 1032만 5900원으로 가장 높았고, 예체능(833만 8100원), 공학(767만 7400원), 자연과학(732만 3300원), 인문사회(643만 3700원) 순이었다.
전문대 125개교의 평균 등록금은 665만 3100원으로 전년보다 17만4400원(2.7%) 증가했다. 설립 유형별로 보면 사립은 668만6천600원, 공립은 223만1천200원이다. 계열별로는 예체능(722만9천300원)이 가장 높았고 공학(678만8천600원), 자연과학(671만8천700원), 인문사회(592만4천200원) 순으로 나타났다.
이숙자 서울시의회 운영위원장 “청년 1인 기업, 공공 입찰 문턱 낮춰야”… 건의안 본회의 통과
이숙자 서울시의회 운영위원장(국민의힘·서초2)이 대표발의한 ‘청년 1인 창조기업 지원을 위한 지방계약법 시행령 개정 촉구 건의안’이 지난 28일 서울시의회 본회의를 통과했다. 이번 건의안은 청년 1인 창조기업에 대한 공공조달 지원체계의 제도적 사각지대를 개선하고, 청년 창업 생태계 활성화를 촉구하기 위해 마련됐다. 건의안의 핵심은 ‘지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령’을 개정해 지방자치단체가 수의계약을 체결할 수 있는 대상 범위에 ‘1인 창조기업 육성에 관한 법률’상 청년 1인 창조기업을 포함하도록 정부와 국회에 건의하는 것이다. 이를 통해 공공조달을 활용한 청년기업 지원정책의 실효성을 높이고, 초기 창업기업의 안정적 성장 기반을 확대하자는 취지다. 현재 여성기업과 장애인기업, 청년기업 등은 정책적 배려 대상에 포함돼 있으나, 청년 1인 창조기업은 제도적 지원에서 상대적으로 소외돼 왔다. 특히 상시 근로자 없이 운영되는 1인 기업의 특성을 고려하지 않고 일반 기업 중심으로 설계된 현행 제도가 청년 창업가들의 현실을 충분히 반영하지 못한다는 지적이 꾸준히 제기됐다. 이번 의결을 기점으로 서울시의회는 국회와 행정안전부를 향해 시행령 개정을
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교육부의 국·공립대 등록금 동결 기조에 따라, 국공립 일반·교육대학, 전문대학 41개 중 한국교원대, 청주교대, 춘천교대 등 3곳만 등록금을 인상했다.
세줄 요약
- 4년제 대학 10곳 중 7곳 등록금 인상
- 평균 등록금 727만3000원, 2.1% 상승
- 사립·수도권 부담, 전문대도 동반 상승
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