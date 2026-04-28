등굣길 횡단보도서 학생 안내하던 60대 경비원 SUV에 치여 숨져

세줄 요약 인천 미추홀구 주안동 도로에서 등굣길 학생들의 안전을 위해 횡단보도 통행을 안내하던 60대 아파트 경비원이 SUV에 치여 숨졌다. 사고는 오전 8시 23분쯤 발생했고, 경비원은 심정지 상태로 CPR을 받으며 병원으로 옮겨졌지만 끝내 사망했다. 경찰은 운전자를 입건해 경위를 조사하고 있다. 등굣길 횡단보도서 경비원 SUV에 치여 사망

학생 통행 안내 중 사고, 심정지 후 병원 이송

운전자 치사 혐의 입건, 수면제 복용 진술

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등굣길 횡단보도에서 학생들의 안전을 위해 통행을 안내하던 60대 아파트 경비원이 차량에 치여 숨졌다.28일 인천 미추홀경찰서 등에 따르면 이날 오전 8시 23분쯤 미추홀구 주안동 한 도로에서 아파트 경비원 60대 남성 A씨가 스포츠유틸리티(SUV) 차량에 치였다.이 사고로 A씨가 심정지 상태로 119구급대에 의해 심폐소생술(CPR)을 받으며 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다.A씨는 당시 횡단보도에서 학생들의 통행을 안내하다가 사고를 당한 것으로 파악됐다.경찰은 사고 차량 운전자 40대 여성 B씨를 교통사고처리특례법상 치사 혐의로 입건하고 구체적인 사고 경위를 조사하고 있다.B씨는 경찰 조사에서 “불면증이 심해 어제 수면제를 복용했다”는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.