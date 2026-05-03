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세계은행 리스크 국장에 민진아 씨…한국인 4번째

박은서 기자
박은서 기자
입력 2026-05-03 12:28
수정 2026-05-03 12:28
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세줄 요약
  • 세계은행그룹 국장급에 민진아 씨 선임
  • 한국인 네 번째, 여성으로는 두 번째
  • 다음 달 부임 예정, MIGA 리스크 총괄
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민진아 세계은행그룹 신임 시장 및 거래상대방 리스크 담당 국장. 재정경제부 제공
민진아 세계은행그룹 신임 시장 및 거래상대방 리스크 담당 국장. 재정경제부 제공


세계은행그룹(WBG)의 핵심 고위관리직인 국장급에 4번째 한국인이 탄생했다.

3일 재정경제부에 따르면 WBG 시장 및 거래상대방 리스크 담당 국장(WBG Director, Market＆Counterparty Risk)에 한국인 민진아(52)씨가 선임됐다. 다음 달 1일 부임할 예정이다.

민 신임 국장은 현재 WBG 내 기구인 국제투자보증기구(MIGA)에서 공기업 및 재보험 부문 신용리스크 총괄로 일하고 있다.

이화여대 수학과를 졸업하고 연세대 국제경영대학원에서 경영학 석사 학위를 받은 그는 골드만삭스 등 민간 금융기관에서 경력을 쌓았다. MIGA에는 2017년 선임 신용리스크 담당관으로 입사했다.

이번 민 국장의 임명으로 WBG 내 한국인 고위직은 2명이 됐다. 2024년 7월 임명된 김상부 디지털·AI 부총재가 최초로 WB 한국인 부총재로 임명된 바 있다.

국장급으로는 소재향(양허성자금 국제협력국장, 2014∼2019), 추흥식(투자운용국장, 2016∼2025), 조현찬(IFC 아태지역 인프라·자원개발국장, 2018∼2019) 등 3명이 있었다. 여성으로는 소 전 국장에 이어 민 신임 국장이 두 번째다.

재정경제부는 “초급전문가(JPO) 및 중견전문가 제도, 국제금융기구 채용설명회 등을 통해 청년들이 국제기구의 문턱을 넘을 수 있도록 지원해왔다”면서 “앞으로도 국제금융기구와의 협의와 다양한 채용 기회 마련을 통해 진출을 적극 지원하겠다”고 밝혔다.
세종 박은서 기자
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