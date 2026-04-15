“서울 ‘무지개’ 아래 17만명 몰린다” 올해 퀴어퍼레이드, 6월 13일 개최

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
2024년 6월 1일 오후 서울 종각역 일대에서 열린 ‘2024 서울퀴어문화축제’에서 참가자들이 축제를 즐기고 있다. 뉴스1 자료사진
성소수자들이 참여하는 연례행사인 서울퀴어문화축제가 오는 6월 서울 도심에서 개최된다.
서울퀴어문화축제조직위원회는 15일 종로구 향린교회에서 기자회견을 열고 ‘2026 제27회 서울퀴어문화축제’를 6월 1일부터 28일까지 진행한다고 밝혔다.
올해 축제의 슬로건은 ‘교집합: 다름을 연결로’다. 온라인 행사인 ‘레인보우 굿즈전’을 시작으로 축제 하이라이트인 ‘서울퀴어퍼레이드’는 6월 13일, 한국퀴어영화제는 6월 26~28일 열린다.
조직위는 퀴어퍼레이드 당일 17만명 이상이 모일 것으로 예상하면서 안전 확보를 최우선 과제로 꼽았다. 다만 퍼레이드 장소는 확정되지 않았다. 지난해 서울퀴어퍼레이드는 을지로입구역~종각역 일대에서 열린 바 있다.
추시연 서울퀴어퍼레이드 집행위원장은 “퀴어퍼레이드는 부스, 무대, 행진이라는 세 가지 프로그램을 유기적으로 운영해야 한다”며 “서울 도심에서 이러한 공간을 확보하기는 매우 어려운 과제”라고 말했다.
아울러 “지난 몇 년간 도로의 일부 차선만을 사용하는 협소한 환경은 행사장 내외 모든 이들의 안전을 위협해 왔다”며 서울시와 경찰 등 관계 기관에 적극적인 행정 협조를 촉구했다.
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
서울퀴어문화축제조직위원회가 15일 오전 종로구 향린교회에서 ‘2026 제27회 서울퀴어문화축제’ 개최 발표 기자회견을 하고 있다. 왼쪽부터 양은석 사무국장, 양선우 위원장, 소피 집행위 무대팀장, 윤복남 민주사회를위한변호사모임 회장. 2026.4.15 연합뉴스
지난해에 이어 국가인권위원회의 연이은 불참 가능성에 대한 우려도 나왔다. 양선우 서울퀴어문화축제 조직위원장은 “올해도 공식적으로 참여한다는 메시지를 받지 못했다”며 아쉬움을 표했다.
이어 “지난해에는 공식 참여는 아니었지만 성소수자를 존중하고 (퍼레이드에) 참여하는 것에 의미를 둔 인권위 직원분들이 부스에 함께했다”며 “언젠가는 다시 인권위 부스가 열리길 바란다”고 덧붙였다.
최기찬 서울시의원(금천구청장 예비후보), 금천구 특교금 총 40억 4300만원 서울시로부터 확보
더불어민주당 최기찬 금천구청장 예비후보(서울시의원, 재선)는 금천구 지역 현안 해결과 주민 생활환경 개선을 위한 서울시 특별조정교부금이 금천구에 총 40억 4300만원을 확보됐다고 밝혔다. 이번에 확보된 특별조정교부금은 주민 생활과 밀접한 복지·안전·교육·환경 분야 핵심 사업에 집중 투입되며, 금천구 전반의 정주 여건을 한 단계 끌어올릴 것으로 기대된다. 주요 사업으로는 ▲안양천 시민친화형 친수공간 조성사업(낙하분수) 14억원 ▲시흥동 노인여가복합시설 건립 10억 5600만원 등이 포함됐다. 특히 안양천 친수공간 조성사업은 도심 속 대표 여가 공간을 확충하는 사업이며, 노인여가복합시설은 어르신들의 여가와 복지를 동시에 충족하는 거점 시설로 조성될 예정이다. 교육 분야에서도 의미 있는 성과가 반영됐다. ▲금천국제외국어센터 조성사업에 10억원이 투입되어 지역 청소년들의 글로벌 역량 강화를 위한 교육 인프라가 구축될 예정이다. 이는 단순한 시설 조성을 넘어 금천구 교육환경의 질적 도약을 이끄는 기반이 될 것으로 기대된다. 주민 안전과 직결된 생활밀착형 사업도 다수 포함됐다. ▲호암로 진입로 옹벽 환경개선 사업 2억원 ▲탑골로 도로 안전 강화 대책 1억 20
서울시의회 바로가기
인권위는 2017년부터 해마다 서울퀴어문화축제에서 차별금지법 제정 촉구 및 차별 예방을 홍보하는 부스를 운영했으나, 지난해에는 공식 불참했다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
2026 제27회 서울퀴어문화축제는 언제 개최되는가?