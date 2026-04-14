“전남친 휴대폰 훔쳐다줘” 10대들 사주한 30대女…실제 ‘흉기 위협’ 사건 발생

강도상해교사 혐의…징역 4년 실형 선고

이미지 확대 여성 자료 이미지. 기사와 관련 없음. 픽사베이 닫기 이미지 확대 보기 여성 자료 이미지. 기사와 관련 없음. 픽사베이

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

헤어진 연인의 휴대전화를 훔쳐다 달라고 10대들에게 사주한 30대 여성이 1심에서 실형을 선고받았다.14일 법조계에 따르면 이날 서울남부지법 형사합의13부(부장 서보민)는 강도상해교사 혐의로 기소된 30대 여성 A씨에게 징역 4년을 선고했다.A씨는 온라인 플랫폼에서 모집한 10대 소년 4명에게 전 남자친구인 20대 남성 B씨의 휴대전화를 빼앗아달라고 시킨 혐의를 받는다.사주를 받은 소년들은 지난해 11월 16일 오후 10시 50분쯤 영등포구에 있는 피해자 주거지에 흉기를 들고 찾아가 휴대전화를 빼앗으려 했고, 이 과정에서 피해자는 얼굴과 목 부위 등에 찰과상을 입었다.A씨에게 사주받아 피해자를 폭행하고 휴대전화를 빼앗은 혐의를 받는 10대 소년 4명은 서울가정법원 소년부로 송치됐다.재판부는 “이 사건으로 피해자는 상당한 상해를 입었고 피해가 작지 않다. 다만 피고인이 잘못을 인정하고 처벌 전력이 없는 점을 고려했다”고 밝혔다.10대 소년범들에 대해서는 “재판에 임한 태도와 반성문 등을 고려할 때 피고인들은 교화를 통해 성품을 개선할 여지가 있어 보인다”며 “준법의식을 상실했다거나 반사회적 인격이 포착됐다고 볼 수 없다”고 했다.