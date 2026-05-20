이병도 충남교육감 후보 “공유캠퍼스 등 천안·아산을 AI교육 수도로”

세줄 요약 이병도 충남교육감 후보가 천안·아산을 대한민국 미래 교육의 수도로 만들겠다며 지역 특화 공약을 내놨다. 신도시 과밀학급 해소와 원거리 통학 문제 해결을 위해 캠퍼스형 분교를 세우고, 4차 산업 특화 AI 직업교육체험센터와 미래이음 공유캠퍼스를 구축하겠다고 밝혔다. 천안·아산 미래교육 수도 구상 발표

과밀학급 해소 위한 캠퍼스형 분교 제시

AI직업교육체험센터·공유캠퍼스 추진

이미지 확대 이병도 충남교육감 예비후보가 공약을 발표하고 있다. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 이병도 충남교육감 예비후보가 공약을 발표하고 있다. 서울신문DB

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이병도 충남교육감 후보는 제9회 전국동시지방선거 천안·아산 지역 특화 공약으로 과밀학급 조기 해소와 충남 최초 공유캠퍼스 구축, AI직업교육체험센터 건립 등을 제시했다.이 후보는 20일 보도자료를 통해 “천안교육장 시절 쌓은 현장 행정 경험을 총동원해 천안·아산을 대한민국 미래 교육의 수도로 만들겠다”고 밝혔다.그가 꼽은 천안·아산의 최우선 해결 과제는 신도시 지역의 ‘과밀학급 해소 및 원거리 통학 문제 해결’이다.이 후보가 구상한 해법은 천안 불당동과 청당동 등 신도시 과밀 지역에 캠퍼스형 분교를 설립이다.기존 학교 인근 건물 등과 연계해 캠퍼스형 분산 학교 모델을 도입해 과밀을 해소하고, 학년 맞춤 다양한 미래 교육 인프라를 제공하겠다는 구상이다.첨단 산업의 중심지인 천안·아산의 특성에 맞춰 ‘4차 산업 특화형 AI 직업교육체험센터’ 신설도 제시했다.그는 “청소년들이 학교 현장에서 코딩, AI, 로봇, 반도체 기술을 직접 체험하고 글로벌 인재로 성장할 수 있도록 하드웨어와 소프트웨어를 전폭 지원하겠다”고 설명했다.이어 “도보 이동이 가능한 동일 학군 내 고등학생들을 하나의 거대한 ‘미래이음 공유캠퍼스’로 묶어, 정규 일과 시간 중에 학생들이 인근 학교나 대학으로 이동해 특화된 심화 학점을 이수할 수 있도록 할 계획”이라고 했다.그러면서 “39년 동안 교실 현장을 지켰고, 천안의 교육 행정을 직접 진두지휘했던 전직 천안교육장으로서 천안·아산의 교육 지도를 누구보다 잘 알고 있다”며 “검증된 실력과 유능함으로 천안·아산 학부모와 교육 주체의 바람을 확실하게 해결하겠다”고 강조했다.