여론조사도 없이 결과 발표…포항서 언론사 직원 경찰에 고발

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

여론조사도 없이 결과 발표…포항서 언론사 직원 경찰에 고발

김형엽 기자
김형엽 기자
입력 2026-04-13 16:10
수정 2026-04-13 16:10
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
대구 달서구 테마파크 이월드에서 선관위 캐릭터 ‘참참·바루’가 투표 참여 캠페인을 펼치고 있다. 대구 뉴스1
대구 달서구 테마파크 이월드에서 선관위 캐릭터 ‘참참·바루’가 투표 참여 캠페인을 펼치고 있다. 대구 뉴스1


실시하지 않은 선거여론조사를 공표한 언론사 직원이 경찰에 고발됐다.

경북선거여론조사심의위원회는 13일 실제로 한 적이 없는 선거여론조사를 한 것처럼 꾸며 공표한 혐의(공직선거법 위반)로 모 언론사 직원 A씨를 포항남부경찰서에 고발했다.

A씨는 최근 진행된 포항시장 선거 당내경선과 관련해 여론조사를 마치 한 것처럼 가장해 지난달 25일과 26일 자신의 SNS에 공표한 혐의를 받고 있다.

공직선거법 제96조(허위논평·보도 등 금지)제1항에 따르면 누구든지 선거에 관한 여론조사 결과를 왜곡해 공표 또는 보도할 수 없다. 이를 위반하면 5년 이하의 징역 또는 300만원 이상, 2000만원 이하의 벌금에 처해질 수 있다.

포항 김형엽 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
A씨가 고발된 주요 혐의는 무엇인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로