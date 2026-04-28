아차! 방심 땐 더블보기… ‘극강의 난코스’ 넘어라

KLPGA투어 DB 위민스 챔피언십 30일 레인보우힐스CC서 개막

세줄 요약 DB 위민스 챔피언십이 충북 음성 레인보우힐스CC에서 열린다. 자연 지형을 살린 코스는 오르막·내리막이 심하고 그린 주변도 까다로워 방심하면 큰 실수가 나기 쉽다. 김민솔, 임진영, 김민선, 고지원이 시즌 2승 경쟁에 나선다. 레인보우힐스CC, 오르막·내리막 심한 난코스

방심하면 더블보기 이상 나오는 까다로운 코스

김민솔 등 시즌 2승 경쟁, 노승희·박민지 자신감

이미지 확대 한국여자프로골프(KLPGA)투어 선수들이 충북 음성군 레인보우힐스CC(파72) 코스를 걸어서 이동하고 있다. DB 위민스 챔피언십이 열리는 레인보우힐스CC는 자연을 그대로 살리는 코스 설계에 오르막과 내리막이 심해 자칫하면 타수를 크게 잃을 수 있다.

KLPGA 제공 닫기 이미지 확대 보기 한국여자프로골프(KLPGA)투어 선수들이 충북 음성군 레인보우힐스CC(파72) 코스를 걸어서 이동하고 있다. DB 위민스 챔피언십이 열리는 레인보우힐스CC는 자연을 그대로 살리는 코스 설계에 오르막과 내리막이 심해 자칫하면 타수를 크게 잃을 수 있다.

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이미지 확대 레인보우힐스CC에서 최근 4년 동안 열린 4차례 대회에서 모두 톱10에 들었던 노승희가 드라이버 티샷을 날리는 모습.

KLPGA 제공 닫기 이미지 확대 보기 레인보우힐스CC에서 최근 4년 동안 열린 4차례 대회에서 모두 톱10에 들었던 노승희가 드라이버 티샷을 날리는 모습.

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2026-04-29 B6면

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참가 선수보다도 코스가 더 주목받는 골프 대회가 열린다.오는 30일부터 나흘 동안 한국여자프로골프(KLPGA)투어 시즌 여섯번째 대회 DB 위민스 챔피언십(총상금 12억원)이 열리는 충북 음성군 레인보우힐스CC(파72)는 코스가 까다롭다. 선수들이 잠깐만 방심해도 더블보기 이상 스코어가 나오는 곳으로 악명이 높다.세계적인 골프 코스 디자이너 로버트 존스 주니어가 설계한 레인보우힐스CC는 자연을 그대로 살리는 코스 설계가 특징이다. 풍경은 멋지지만 코스가 오르막과 내리막으로 이어진다. 티에서 그린까지 걸어야 하는 선수들은 등산 온 것 같다며 힘들어한다.그린 주변에 마음 편하게 샷을 할만한 장소가 거의 없다. 페어웨이도 어렵다. 평지가 거의 없어서 발끝 내리막, 왼발 내리막, 발끝 오르막, 왼발 오르막 등 다양한 라이에서 공을 쳐야 한다. 물론 공을 똑바로 치는 선수들에게는 걷는 것만 빼면 스코어를 만들어내는 게 아주 어렵지는 않다.2021년부터 지난해까지 5년 동안 레인보우힐스CC에서는 메이저대회 DB그룹 한국여자오픈이 열렸다. DB 위민스 챔피언십 타이틀스폰서 DB그룹은 지난해까지 대한골프협회가 주관하는 한국여자오픈을 주최하다 올해부터는 KLPGA투어와 손잡고 새로 독자 대회를 창설했다.우승 스코어는 2022년 19언더파까지 나왔고, 지난해에는 13언더파였다. 2023년 12언더파가 가장 낮은 우승 스코어였다. 올해는 한국여자오픈이 치러졌던 초여름이 아니라 봄에 열리기 때문에 선수들의 체력 부담은 다소 줄어들 것으로 보인다.상금랭킹과 대상 포인트 1, 2위 이예원과 전예성이 불참하는 가운데 iM금융 오픈 챔피언인 상금랭킹 3위 김민솔과 개막전 우승자 임진영, 넥센 세인트나인 마스터스 우승자 김민선, 국내 개막전에서 정상에 올랐던 고지원 등 이번 시즌 우승자 4명이 시즌 2승 선착 경쟁을 벌인다. 아직 우승은 없지만 이번 시즌 치러진 5개 대회에서 준우승 한 번, 3위 한 번 등 3차례 우승 경쟁에 합류했던 탄탄한 경기력의 김시현도 우승 후보로 손색이 없다.지난 4년 동안 레인보우힐스CC에서 우승, 4위, 6위, 7위 등 톱10에 4차례 들었던 노승희는 “코스와 궁합이 잘 맞는다고 생각한다. 샷 컨디션이 올라오고 있다. 이곳에서 터닝 포인트를 만들겠다”고 포부를 밝혔다.2021년 이곳에서 우승을 따냈고 2022년 3위, 2023년 4위를 차지한 박민지는 “치밀하게 세운 공략법이 적중했을 때 느끼는 뿌듯함이 커서 정말 좋아하는 코스다. 지난주 대회에서 충분히 예열을 마쳤고, 현재 컨디션도 좋다. 특히 이곳은 내 구질과 잘 맞는 코스라 기대가 크다”고 자신감을 내비쳤다.