[포토] 묵은 때 벗는 세종대왕 동상

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서울 광화문광장의 세종대왕·이순신 장군 동상이 쌓인 미세먼지와 묵은 때를 씻고 말끔해진 모습으로 시민들을 맞이할 준비를 한다.서울시는 13일 오전 8시부터 14일 오후 5시까지 세종대왕·이순신 장군 동상의 원형 보존을 위한 보수 및 세척 작업을 진행한다고 밝혔다.사진은 13일 서울 광화문광장에서 시 관계자들이 세종대왕 동상을 세척하는 모습이다.