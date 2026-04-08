포스코, 민주·한국노총 따로 협상한다… 교섭 단위 분리 허용

노란봉투법 시행 이후 첫 분리 판단

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2026-04-09 12면

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노란봉투법(노동조합 및 노동관계조정법 개정안) 시행 이후 하청노조 간 교섭 단위를 분리하라는 노동위원회의 첫 판단이 나왔다. 이로써 하청노조는 개별 노조 특성을 반영한 교섭이 가능해졌다. 원청인 포스코는 최소 3개 노조와 개별 교섭에 나서야 한다.경북지방노동위원회는 8일 민주노총 소속 금속노조와 전국플랜트건설노조의 하청 노동자들이 각각 제기한 교섭 단위 분리 신청을 ‘인정’으로 판정했다. 경북노동위는 “금속노조는 노조 간의 갈등 가능성과 이익대표성 등을 고려했고, 건설노조는 플랜트 건설의 특성과 작업방식 등 업무 성격이 다른 점을 고려해 별도 분리가 필요하다고 판단했다”고 밝혔다.서울신문이 입수한 건설노조의 ‘포스코 교섭 단위 분리 신청 이유서’에 따르면 이들은 “한국노총 금속노련은 총 3500명이 포스코에 원청 교섭을 요구한 반면 금속노조는 1900명이 요구했다”면서 “이러면 과반을 차지한 금속노련이 대표가 되므로 교섭 단위를 분리하지 않으면 교섭권을 행사할 수 없다”고 밝혔다. 이어 “금속노련 소속 근로자들은 제조업에 종사하지만 건설노조는 건설업이라 근로 조건에 차이가 있다”면서 “민주노총과 한국노총의 빈번한 대립과 갈등으로 인해 한국노총 소속인 금속노련 등과는 교섭 단위 통합이 어렵다”고 주장했다.교섭 단위를 분리하지 않으면 한국노총 금속노련 소속 하청노조가 대표노조로 교섭을 벌이기 때문에 민주노총 금속노조와 건설노조 소속 하청노조가 노동위원회에 교섭 단위를 분리해 달라고 신청한 것이다. 당초 고용노동부는 ‘하청노조 교섭 창구 단일화’를 원칙으로 제시하면서도 노동위원회가 분리 필요성을 인정하면 개별 교섭을 할 수 있도록 길을 열어뒀다. 이에 따라 포스코는 민주노총 금속노조와 건설노조, 한국노총 금속노련 등 최소 3개 노조 소속 하청노조와 교섭을 벌여야 하는 상황이 됐다. 이번 결정을 계기로 하청노조 교섭 단위 분리가 더욱 활발해지는 동시에 민주노총과 한국노총 사이 갈등도 빈번히 노출될 것으로 예상된다.고용노동부는 또 노란봉투법 시행 이후 처음으로 단체교섭 판단지원위원회 결정을 발표하고 국세청의 콜센터 근로자에 대한 ‘사용자성’을 인정했다. 국세청이 콜센터 업무에 필요한 장소·시설에 대한 관리와 개선에 실질적으로 관여하고 있다는 점을 고려했다.한편 노동부는 이날 ‘공짜노동’을 부르는 ‘포괄임금제’를 개선하기 위한 ‘포괄임금 오남용 방지 지도 지침’을 처음 내놨다. 정부는 사용자가 현행 근로기준법에 따라 임금대장과 임금명세서에 기본급과 각종 수당을 구분해 기재해야 한다는 점을 명확히 했다. 근로자가 실제 근로한 시간에 상응하는 각종 수당을 산정·지급해야 한다는 기본 원칙도 제시했다.기본급과 수당을 구분하지 않는 정액급제나 연장근로수당·야간근로수당 또는 휴일근로수당을 구분하지 않고 제 수당을 포괄해 산정·지급하는 정액수당제를 도입해서는 안 된다는 점도 분명히 했다. 특히 현장에서 많이 활용되는 이른바 ‘고정 초과근무시간(OT)’을 약정했을 때 약정한 금액이 실제 근로시간에 따른 법정 수당보다 적으면 차액을 지급해야 한다고 명시했다. 또 정확한 근로시간 산정을 위해선 기록·관리가 무엇보다 중요한 만큼 근로감독관이 사업주가 임금대장·임금명세서를 제대로 작성했는지를 반드시 확인해야 한다고 적시했다.