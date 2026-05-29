[김동완의 오늘의 운세] 2026년 5월 29일

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쥐
36년생 : 함께 밀면 결과가 따라온다.
48년생 : 문서는 꼼꼼히 살피는 날이다.
60년생 : 마음을 비우면 하루의 흐름도 훨씬 편안해진다.
72년생 : 베풀면 더 큰 복이 따른다.
84년생 : 현실 맞춰 정리하면 편하다.
96년생 : 컨디션만 챙기면 흐름 좋다.
소
37년생 : 이동 계획은 유리하게 풀린다.
49년생 : 괜한 걱정을 덜면 생각보다 마음이 든든해진다.
61년생 : 재복 따르니 마음이 든든하다.
73년생 : 소득 적어도 지출부터 줄이라.
85년생 : 관계를 단단히 맺어가라.
97년생 : 성과 더뎌도 흔들지 마라.
호랑이
38년생 : 새 일 벌이기보다 정리하라.
50년생 : 소신대로 밀면 성과가 난다.
62년생 : 누군가 마음을 따뜻하게 한다.
74년생 : 한곳에 힘을 모으면 생각보다 빨리 풀린다.
86년생 : 차분히 기다리면 예상 밖의 기회가 보인다.
98년생 : 충격은 피하고 차분히 넘겨라.
토끼
39년생 : 마음 다듬고 마무리 잘하라.
51년생 : 한걸음 늦춰 가면 실수 없이 흐름을 지킨다.
63년생 : 포기 말고 끝까지 이어가라.
75년생 : 큰 힘 안 들이고 소득 난다.
87년생 : 주목 받으니 말조심하라.
99년생 : 새 일은 줄이고 정돈하라.
용
40년생 : 불만은 흘려보내고 거리 두라.
52년생 : 큰 이익이 들어올 수 있다.
64년생 : 욕심만 덜면 마음도 일도 한결 가벼워진다.
76년생 : 미룰 일은 과감히 뒤로 하라.
88년생 : 과잉투자는 멈추고 살피라.
00년생 : 하던 일 이어가면 안정적이다.
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41년생 : 집안에 웃을 일 생기는 날이다.
53년생 : 어려워도 포기 말고 버텨라.
65년생 : 느긋하게 살피면 괜한 근심도 덜어지는 날이다.
77년생 : 바라던 말을 들을 수 있다.
89년생 : 신용 지키면 길이 열린다.
01년생 : 예상 밖 일에도 침착하라.
말
42년생 : 작은 소망은 이뤄지는 날이다.
54년생 : 마음 가라앉아도 괜찮다.
66년생 : 이익 커서 기분이 산다.
78년생 : 함부로 믿지 말고 확인하라.
90년생 : 흔들려도 중심만 지켜가라.
02년생 : 무거운 생각보다 오늘의 안정을 먼저 챙겨라.
양
43년생 : 안심하고 추진해도 무방하다.
55년생 : 운이 오르니 힘이 난다.
67년생 : 사람관계는 신중히 다루라.
79년생 : 재물은 조금이나마 붙는다.
91년생 : 한결같은 태도가 결국 좋은 평안을 만든다.
03년생 : 말다툼은 작게 마무리하라.
원숭이
44년생 : 이른 시간에 운이 들어온다.
56년생 : 하는 일마다 잘 풀린다.
68년생 : 먼 이동은 줄이는 편이 낫다.
80년생 : 서두르지 않고 지키면 하루가 무난히 흐른다.
92년생 : 스트레스 풀려 숨이 트인다.
04년생 : 심신이 편안해지는 흐름이다.
닭
45년생 : 새 친구 인연이 생기는 날이다.
57년생 : 검소함이 복을 지키는 법이다.
69년생 : 큰일 벌이지 말고 정리하라.
81년생 : 수입 늘어 기분 좋아진다.
93년생 : 지나친 기대를 덜면 오히려 웃을 일이 생긴다.
05년생 : 수입길이 여러 곳에서 열린다.
개
46년생 : 선물할 일 있어 마음 따뜻하다.
58년생 : 시비 멀리하고 조용히 가라.
70년생 : 뜻밖의 피해 생길 수 있다.
82년생 : 약속 지켜 신뢰를 쌓아라.
94년생 : 낮은 자세를 지키면 사람 복도 따라오는 날이다.
06년생 : 미소로 시작하면 하루가 산다.
돼지
47년생 : 취소 있어도 담담히 넘겨라.
59년생 : 성과 따르니 흐름 이어가라.
71년생 : 차분히 넘기면 복잡한 일도 쉽게 지나간다.
83년생 : 회복 시작되니 무리 말라.
95년생 : 가족 의견 존중하면 편하다.
07년생 : 작은 만족이 큰 평안을 준다.
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