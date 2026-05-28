“주식 너무 피곤, 차라리 땅 사라”…선우용여, 소신 공개

세줄 요약 선우용녀가 과거 전원주와 함께 산 양평 양수리 부지를 방문해 투자 철학을 밝혔다. 집이나 땅은 오를지 계산해 사지 않고, 내가 좋아서 사면 된다고 했다. 주식은 하루 종일 시세를 보며 스트레스를 받기 쉽다며, 돈이 생기면 땅을 사라고 조언했다. 양평 양수리 부지 방문, 투자 철학 공개

오를지 계산보다 좋아서 사는 기준 강조

주식 시세 확인 피로감, 땅 매입 조언

이미지 확대 배우 선우용녀가 투자 철학 공개했다.. 유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’ 캡처 닫기 이미지 확대 보기 배우 선우용녀가 투자 철학 공개했다.. 유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’ 캡처

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배우 선우용녀가 투자 철학을 공개했다.최근 선우용녀의 유튜브 채널에는 ‘주식에 미쳐 사는 현 상황에 일침하는 선우용녀’라는 제목의 영상이 게재됐다.해당 영상에서 선우용녀는 과거 전원주와 공동으로 매입했던 경기 양평 양수리 부지를 방문하며, 자신만의 투자 철학을 밝혔다.그는 “예전부터 집이나 땅을 살 때 ‘오를 거다’, ‘얼마가 될 거다’ 이런 생각으로 산 적은 없다”며 “내가 좋아서 산 거면 그걸로 끝”이라고 말했다.그는 최근 과열된 주식시장 분위기를 두고 “주식하는 사람들 보면 너무 피곤할 것 같다”며 “올랐네, 내렸네 하면서 하루 종일 휴대폰만 보고 있지 않냐. 보통 스트레스가 아닌 것 같다”고 말했다.그러면서 “돈이 생기면 주식보다 땅을 사라”고 조언했다.선우용녀는 “언젠가 이사를 가야 하는 상황이 와도 ‘거기 가서 천막 치고 살아도 된다’는 마음으로 사는 것”이라며 “사람 일은 어떻게 될지 모른다”고 말했다.