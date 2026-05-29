[김동완의 오늘의 운세] 2026년 5월 30일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 5월 30일

입력 2026-05-29 01:23
수정 2026-05-29 01:23
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36년생 : 전화위복의 틈을 잡아라.

48년생 : 한발 물러서서 다시 보라.

60년생 : 여유 가지면 답이 보인다.

72년생 : 무리한 기대를 덜면 하루가 한결 가볍게 흐른다.

84년생 : 심기 불편해도 말 아끼라.

96년생 : 조급하면 실수 커지기 쉽다.



37년생 : 뜻밖의 만남이 이어진다.

49년생 : 약속 변경에도 흔들지 마라.

61년생 : 느긋하게 넘기면 마음도 금세 평온해진다.

73년생 : 피로 풀려 기분이 가볍다.

85년생 : 고집 내려놓고 유연해져라.

97년생 : 문서·금전은 뒤로 미루라.

호랑이

38년생 : 말보다 행동으로 보여주라.

50년생 : 자기주장 낮추고 들으라.

62년생 : 서두르지 말고 하나씩 다지면 길이 선다.

74년생 : 큰 계획 줄이고 한 가지로 가라.

86년생 : 목표 쪼개서 차근히 하라.

98년생 : 간섭은 구설 부르니 멈추라.

토끼

39년생 : 문제 생겨도 동요하지 마라.

51년생 : 남 의견을 너무 의식 말라.

63년생 : 뜻한 바 이뤄질 기운이다.

75년생 : 조용히 기다리면 흐름이 자연스레 풀려가는 날이다.

87년생 : 부족해도 배움은 남는다.

99년생 : 안정 우선이니 앞장서지 마라.



40년생 : 좋은 일 이어질 기운이다.

52년생 : 금전으로 도울 일 생길 수 있다.

64년생 : 속으로 삭히면 일이 부드럽다.

76년생 : 고요히 지키면 보람이 늦게라도 따라온다.

88년생 : 새 시작은 천천히 다듬어라.

00년생 : 참으면 복이 붙는 날이다.

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41년생 : 성공의 발판을 다지는 날이다.

53년생 : 막힐수록 속도를 줄이라.

65년생 : 마음만 급하지 않으면 하루가 훨씬 든든하다.

77년생 : 웃을 날이 천천히 다가온다.

89년생 : 남 말에 휘둘리지 말고 지켜라.

01년생 : 충고는 받아들이는 편이 이득이다.



42년생 : 인기운 오르니 말조심하라.

54년생 : 알차고 뜻 있는 하루가 된다.

66년생 : 서두르지 않고 살피면 답도 또렷이 보인다.

78년생 : 어려움 해소되니 숨 고르라.

90년생 : 울적해도 금방 풀리는 날이다.

02년생 : 기쁜 일 기대해도 되는 날이다.



43년생 : 기회 포착하려면 집중하라.

55년생 : 소득 늘어 흐름이 좋아진다.

67년생 : 작은 소득 생겨 마음 든든하다.

79년생 : 한발 늦춰 가면 괜한 실수를 막을 수 있다.

91년생 : 원망 대신 참고 넘어가라.

03년생 : 먼 이동은 줄이는 편이 낫다.

원숭이

44년생 : 사람은 쉽게 믿지 마라.

56년생 : 움직인 만큼 기쁨이 따른다.

68년생 : 차분한 판단이 복잡한 흐름을 바로잡아 준다.

80년생 : 매듭 단단히 지어 마무리하라.

92년생 : 시기상조면 하루 미루는 게 낫다.

04년생 : 친구와 상의하면 답이 난다.



45년생 : 시비는 피하고 말 아끼라.

57년생 : 답답해도 끝까지 버텨라.

69년생 : 도와줄 이가 나타나는 날이다.

81년생 : 근심 생겨도 정리하면 줄어든다.

93년생 : 작은 욕심만 덜면 하루가 부드럽게 이어진다.

05년생 : 느긋하게 기다리면 길이 난다.



46년생 : 순탄하니 흐름을 타라.

58년생 : 두려움 줄이고 점검부터 하라.

70년생 : 마음만 다잡으면 흔들리던 기운도 다시 선다.

82년생 : 우정을 더 단단히 챙기라.

94년생 : 중도 포기만은 하지 마라.

06년생 : 과잉투자는 반드시 피하라.

돼지

47년생 : 신뢰 얻어 일이 풀리는 날이다.

59년생 : 대인관계에 힘을 더하라.

71년생 : 건강은 기본이니 꾸준히 챙기라.

83년생 : 무거운 생각을 덜면 하루가 훨씬 편안해진다.

95년생 : 바라던 일 이뤄질 기운이다.

07년생 : 하던 일은 이어가는 편이 낫다.
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