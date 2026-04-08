새 심평원장에 홍승권 서울대 교수

이미지 확대 홍승권 신임 건강보험심사평가원장. 보건복지부 제공 닫기 이미지 확대 보기 홍승권 신임 건강보험심사평가원장. 보건복지부 제공

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이재명 대통령 대선 캠프의 보건의료정책 싱크탱크에서 활동한 홍승권(57) 서울대 보건대학원 겸임교수가 8일 건강보험심사평가원장으로 임명됐다. 홍 신임 원장은 오는 13일 취임하며 임기는 3년이다.건강보험심사평가원은 건강보험 재정이 투입되는 진료비를 심사하고 의료 서비스의 적정성을 평가하는 기관으로, 의료 이용과 비용을 관리하는 핵심 축이다.심평원장은 임원추천위원회 추천과 보건복지부 장관 제청을 거쳐 대통령 재가로 임명된다. 복지부는 “홍 원장이 의료 분야에서 쌓은 전문성과 현장 경험을 바탕으로 요양급여비용 심사와 적정성 평가 등 심평원의 주요 업무를 차질 없이 수행할 것”이라고 제청 배경을 설명했다. 아울러 정부가 추진 중인 지역·필수·공공의료 강화와 지속 가능한 보건의료 체계 구축에도 기여할 것으로 기대했다.홍 원장은 중앙대 의대를 졸업한 뒤 서울대에서 보건학 석사·의학 박사를 취득했다. 서울대병원 정보화실·의생명연구원,가톨릭대학교 인천성모병원을 거쳐 록향의료재단 이사장을 지냈고, 현재 사단법인 한국일차보건의료학회장을 맡고 있다.