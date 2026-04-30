푸틴 이란 전쟁 중재 제안에 트럼프 “우크라이나전부터 먼저 끝내”

세줄 요약 트럼프는 푸틴이 이란의 우라늄 문제에 도움을 주겠다고 했지만, 우크라이나 전쟁부터 끝내야 한다며 사실상 거부했다. 이란에는 핵무기 포기 없이는 합의도 없다고 압박했고, 푸틴은 전승절 휴전 가능성을 언급했다. 트럼프, 푸틴의 이란 중재 제안 사실상 거부

우크라이나전 종전 우선, 이란 핵포기 재차 압박

푸틴, 전승절 맞아 우크라 휴전 가능성 언급

이미지 확대 도널드 트럼프(오른쪽) 마국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 지난해 8월 15일(현지시간) 미국 알래스카 엘멘도프-리처드슨 합동 기지에서 열린 미러 정상회담 당시 대화를 나누고 있다. AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프(오른쪽) 마국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 지난해 8월 15일(현지시간) 미국 알래스카 엘멘도프-리처드슨 합동 기지에서 열린 미러 정상회담 당시 대화를 나누고 있다. AP 연합뉴스

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블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 중동 전쟁에 도움이 되고 싶다는 의향을 표명했으나 도널드 트럼프 미국 대통령은 우크라이나 전쟁 종전이 우선이라며 사실상 거부하고 이란에 핵포기를 재차 촉구했다.트럼프 대통령은 29일(현지시간) 백악관에서 취재진과 만나 푸틴 대통령과의 통화 사실을 확인했다. 그는 푸틴 대통령이 이란의 농축 우라늄 문제와 관련해 지원 의향을 보였다면서 “나는 ‘우크라이나 전쟁 종결에 관여하길 바란다’고 말했다. 나를 돕기 전에 당신의 전쟁을 끝내길 원한다고 말한 것”이라고 밝혔다.버락 오바마 행정부 시절 이뤄진 2015년 이란 핵합의에는 이란의 우라늄을 러시아로 반출하는 내용이 있는데, 푸틴 대통령이 유사한 방식의 관여를 제안했을 가능성이 있다. 트럼프 대통령은 푸틴 대통령의 제안을 사실상 거부하고 우크라이나 종전을 압박한 것으로 보인다.트럼프 대통령은 이란과의 종전협상과 관련해 전화로 협의가 이뤄지고 있다면서 “그들이 해야 하는 것은 그저 ‘포기한다’고 하는 것”이라며 “그들이 ‘핵무기가 없을 것’이라고 동의하지 않으면 합의는 없을 것”이라고 강조했다. 대이란 해상봉쇄를 언제까지 지속하느냐는 질문에는 “봉쇄는 천재적”이라면서 기간에 대한 구체적 언급을 하지 않았다.한편 타스 통신에 따르면 푸틴 대통령은 트럼프 대통령과의 통화에서 “전승절 행사 기간 휴전을 선언할 준비가 됐다”고 말했다고 유리 우샤코프 크렘린궁 외교정책보좌관이 브리핑에서 전했다. 푸틴 대통령은 “전승절은 2차 대전 때 나치즘에 대해 우리가 함께 거둔 승리를 기념하는 날”이라는 의미를 강조했다.트럼프 대통령은 지난 11∼12일 부활절을 맞아 러시아와 우크라이나가 32시간 일시적으로 휴전했던 것을 긍정적으로 평가했다고 우샤코프 보좌관은 설명했다. 푸틴 대통령은 트럼프 대통령에게 우크라이나 전황을 설명하면서 러시아군이 전략적 우세를 확보하고 우크라이나군 진지를 밀어내고 있다고 설명했다.