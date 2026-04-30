삼성, 5년간 6만명 신규 채용… ‘반도체·AI·바이오’ 미래 인재 키운다

세줄 요약 삼성이 향후 5년간 6만명을 신규 채용하며 반도체·AI·바이오·배터리 등 미래 산업 인재 육성에 나섰다. 사내 교육과 직무 전환 프로그램을 강화하고, SSAFY·희망디딤돌·스타트업 지원으로 청년과 지역 생태계까지 폭넓게 투자했다. 향후 5년간 6만명 신규 채용 발표

반도체·AI·바이오 등 미래 산업 중심

청년 일자리와 인재 육성 강화

이미지 확대 지난해 10월 경기 수원에 있는 삼성전자 인재개발원에서 삼성전자 감독관(오른쪽)이 삼성직무적성검사 응시자를 대상으로 예비 소집을 진행하고 있다.삼성전자 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난해 10월 경기 수원에 있는 삼성전자 인재개발원에서 삼성전자 감독관(오른쪽)이 삼성직무적성검사 응시자를 대상으로 예비 소집을 진행하고 있다.삼성전자 제공

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삼성전자가 ‘인재제일’ 경영철학을 바탕으로 청년 일자리 창출과 미래 인재 육성에 박차를 가한다.삼성은 향후 5년간 총 6만명을 신규 채용한다고 30일 밝혔다. 반도체, 인공지능(AI), 바이오, 배터리 등 이른바 미래 먹거리로 불리는 첨단 산업 분야가 중심이다.삼성은 내부적으로 임직원 주도의 성장 문화를 안착시키는 데 주력 중이다. 매년 2회 열리는 ‘STaR(Samsung Talent Review) Week’가 대표적이다. 임직원들은 본인의 직무와 상관없이 평소 관심 있던 타 분야 교육 과정을 자유롭게 신청할 수 있다. 지난해 1학기에만 825개 과정이 개설됐으며, 전체 임직원의 절반에 가까운 49%가 참여할 정도로 열기가 뜨겁다.직무별 전문성 강화를 위한 시스템도 체계화했다. DX부문은 교육 조직을 통합한 ‘SEU’를 통해 융복합 인재를 양성하며, DS부문은 11개 학부·46개 학과로 구성된 가상 대학 형태의 ‘DS University’를 운영 중이다. 설계부터 설비까지 1000여개의 실무 교육을 통해 초격차 기술력을 뒷받침할 전문가를 길러낸다는 전략이다.삼성의 인재 투자는 담장 밖으로도 이어진다. ‘삼성청년SW·AI아카데미’(SSAFY)는 지금까지 8500여명의 수료생을 배출하며 국내 IT 생태계의 화수분 역할을 하고 있다. 최근에는 교육 대상을 마이스터고 졸업생까지 확대하고 커리큘럼을 AI 중심으로 개편해 국가 차원의 AI 인재 육성에 힘을 보태고 있다.사회적 취약 계층의 자립을 돕는 ‘희망디딤돌 2.0’도 주목받고 있다. 자립준비청년들에게 단순 주거 지원을 넘어 반도체 배관, SW 개발 등 실전 직무 교육을 제공한다. 실제로 수료자 중 절반에 가까운 인원이 취업에 성공하며 실질적인 성과를 내고 있다.이 밖에도 삼성은 ‘C랩 아웃사이드’를 통해 540여개의 유망 스타트업을 육성, 지역 경제 활성화와 벤처 생태계 조성에도 기여하고 있다.