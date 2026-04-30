트럼프 “주독미군 감축 검토”…주한미군 영향 촉각

세줄 요약 트럼프 대통령이 독일 주둔 미군 감축 가능성을 검토 중이라며 조만간 결정을 내리겠다고 밝혔다. 구체적 규모와 시기는 언급하지 않았고, 독일의 이란 전쟁 관련 협조 부족에 대한 불만이 배경으로 거론된다. 주한미군 영향도 주목된다. 주독미군 감축 가능성 검토 및 조기 결정 예고

독일의 이란 전쟁 협조 부족에 대한 불만 배경

유럽 주둔 미군과 주한미군 여파 가능성 주목

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터 연합뉴스

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도널드 트럼프 미국 대통령은 독일 주둔 미군 감축을 검토 중이라며 조만간 결정을 내리겠다고 밝혔다.트럼프 대통령은 29일(현지시간) 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 “미국은 독일에 있는 병력 감축 가능성을 살펴보고 있다”며 “곧 결정이 내려질 것”이라고 전했다.다만 감축 대상 병력 규모나 시기 등 구체적인 내용은 밝히지 않았다.현재 독일에는 3만 5000명의 미군이 주둔하고 있다. 유럽사령부(EUCOM)와 아프리카사령부(AFRICOM) 본부가 있는 핵심 거점이다.주독미군 감축이 현실화할 경우 이란 전쟁을 둘러싼 독일과의 갈등이 반영된 조치일 가능성이 제기된다. 독일이 미국의 군사 지원 요청에 소극적인 태도를 보인 데 대한 사실상 보복 성격이라는 해석이다.트럼프 대통령은 독일 당국이 “이란 전쟁은 우리의 전쟁이 아니다”라는 입장을 보이며 협조하지 않은 점을 거론하며 여러 차례 공개적으로 불만을 드러내왔다.앞서 지난 3월 호르무즈 해협 군함 파견 요청 당시에도 동맹국들이 선을 긋거나 신중한 반응을 보이자 “필요할 때 도움을 주지 않는다”며 비판한 바 있다.트럼프 대통령이 주독미군 감축을 강행할 경우 유럽 각국에 주둔하는 미군은 물론 주한미군에까지 여파가 미칠지에 관심이 쏠린다.