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‘상생’ 강화하는 포스코… 200억 출연해 거래사 금융지원

입력 2026-04-30 08:16
수정 2026-04-30 08:20
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포스코 금융지원 프로그램에 참여한 티지에스파이프 공장 내부. 포스코 제공
포스코 금융지원 프로그램에 참여한 티지에스파이프 공장 내부. 포스코 제공


포스코는 올해 1월부터 기업은행과 함께 총 200억원을 한국무역보험공사에 출연하고, 이를 기반으로 거래사에 약 4000억원 규모의 우대보증을 제공하는 금융지원 프로그램을 운영 중이다. 기업은행은 시중금리 대비 최대 2% 수준의 우대금리를 적용한 대출과 보증료 감면 혜택도 함께 지원한다.

이번 프로그램은 담보 없이 자금 조달이 가능하고, 보증 및 금리 우대 조건이 최대 3년간 유지된다는 점이 특징이다. 원료 매입부터 생산, 수출, 대금 회수까지 장기간 자금이 묶이는 철강업 특성상, 안정적인 유동성 확보에 실질적인 도움이 되고 있다는 분석이다.

실제 국제강재와 티지에스파이프 등 철강 거래사 7곳은 해당 프로그램을 통해 수출 대응 여력이 개선됐다고 평가하고 있다. 티지에스파이프 관계자는 “관세, 유가, 지정학적 리스크 등 예측하기 어려운 변수에서도 생산 일정과 자금 운용을 유연하게 조정할 수 있는 기반이 마련됐다”고 밝혔다.

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