의사 215명 ‘잔고 부풀리기’ 1300억원대 사기대출…브로커 개입 정황도

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

의사 215명 ‘잔고 부풀리기’ 1300억원대 사기대출…브로커 개입 정황도

손지연 기자
손지연 기자
입력 2026-03-27 11:16
수정 2026-03-27 11:16
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
인공지능(AI) 생성 이미지
인공지능(AI) 생성 이미지


병원 개업 자금을 마련하기 위해 예금 잔고를 부풀려 1300억원대 대출을 받은 의사들이 무더기로 경찰 수사를 받고 있다.

서울 수서경찰서는 특정경제범죄가중처벌법상 사기 등 혐의로 의사 215명을 입건해 조사 중이라고 27일 밝혔다.

이들은 2022년부터 지난해까지 병원 개업을 위해 허위로 부풀린 예금 잔고를 자기 자금인 것처럼 속여 총 1300억원 상당의 신용보증기금 보증서를 발급받은 혐의를 받는다.

신용보증기금은 의사·약사 등 전문직 예비 창업자를 대상으로 최대 10억원까지 대출을 받을 수 있도록 보증서를 발급하는 ‘예비창업보증’ 제도를 운영하고 있다. 당시 5억원 이상의 고액 보증서를 받기 위해서는 최소 5억원 이상의 자기 자금이 필요했다.

이들은 이 요건을 충족하기 위해 브로커에게 일정 기간 돈을 빌려 계좌 잔고를 부풀린 뒤 이를 증빙으로 제출하는 수법을 사용한 것으로 조사됐다.

경찰은 의사들에게 자금을 빌려주고 허위 잔고증명서 발급을 도운 브로커 1명도 입건해 조사 중이다. 해당 브로커는 대출금의 약 2.2%를 수수료로 챙긴 것으로 파악됐다.

또 일부 의사가 대출금을 병원 운영이 아닌 아파트 구매 등에 사용한 정황도 확인돼 경찰은 계좌를 확보해 자금 흐름을 분석하고 있다.
손지연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
의사들이 대출을 받기 위해 사용한 방법은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일과 대부분을 AI와 병행한다.
단순 참고용으로 간헐적 활용한다.
거의 활용하지 않거나 직접 수행하는 방식이 우선이다.
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로