내고향축구단, 한국 도착 “北 여자클럽팀 첫 방한”…20일 남북대결

AFC 여자 챔피언스리그 4강전 참가

北 선수단으로는 8년 만의 방남

이미지 확대 북한 내고향여자축구단이 지난 12일 경유 훈련지인 중국 베이징 서우두 공항에 도착하고 있다. 2026.5.13. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 북한 내고향여자축구단이 지난 12일 경유 훈련지인 중국 베이징 서우두 공항에 도착하고 있다. 2026.5.13. 연합뉴스

이미지 확대 AWCL 조별리그 경기 나선 북한 내고향 여자축구단. EPA 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 AWCL 조별리그 경기 나선 북한 내고향 여자축구단. EPA 연합뉴스

세줄 요약 북한 여자 스포츠팀 최초로 방남한 내고향여자축구단이 17일 인천공항에 도착했다. 선수 27명과 스태프 12명 등 39명으로 구성됐으며, 20일 수원종합운동장에서 수원FC위민과 AFC 여자 챔피언스리그 4강전을 치른다. 북한 내고향여자축구단 인천공항 도착

북한 여자 스포츠팀 첫 방남, 8년 만의 방한

20일 수원FC위민과 AFC 4강 남북대결

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북한 여자 스포츠팀 최초로 방남하는 내고향여자축구단이 17일 인천국제공항에 도착했다. 북한 스포츠 선수단으로는 8년 만의 방문이다.내고향여자축구단은 이날 오후 2시 20분쯤 인천국제공항을 통해 입국했다. 통일부에 따르면 선수단은 선수 27명, 스태프 12명 등 총 39명으로 이뤄졌다.이들은 20~23일 수원종합운동장에서 전 경기가 진행되는 2025-2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 4강 토너먼트 출전을 위해 한국을 찾았다.선수단은 지난 12일 오전 고려항공편으로 평양을 떠나 중국 베이징에 도착, 북한대사관 인근에서 훈련하다가 이날 중국국제항공편으로 한국에 들어왔다.내고향여자축구단은 19일 공식 훈련 및 기자회견을 진행한 뒤 20일 오후 7시 수원종합운동장에서 한국 WK리그 소속 수원FC위민과 대회 4강전을 갖는다.남북 대결에서 승리한 팀은 23일 오후 2시 같은 장소에서 준결승 멜버른 시티(호주)-도쿄 베르디 벨레자(일본) 승자와 우승을 다툰다. 우승 상금은 100만 달러(약 15억원)다.내고향여자축구단은 북한 성인 여자 스포츠 구단 중 최초로 한국을 찾은 역사적 팀이 됐다.북한 축구 국가대표팀이 한국을 방문한 것은 12년 전인 2014년 인천 아시안게임이 마지막이었다. 당시 북한 여자축구대표팀은 금메달, 북한 남자축구대표팀은 은메달을 각각 획득했다.북한 선수단이 한국을 찾아 공식 스포츠 일정에 참가하는 것은 2018년 말 국제탁구연맹(ITTF) 월드투어 그랜드파이널 이후 처음이다.내고향여자축구단은 2012년 창단, 평양을 연고로 하는 팀으로 소비재 기업인 ‘내고향’ 후원을 받는 기업형 구단이다. 북한 1부 리그 우승을 여러 차례 차지한 북한 내 강호로 알려졌다.내고향여자축구단은 방남 후 숙소로 이동할 예정이다. 이후 19일 수원종합운동장에서 공식 훈련과 공식 기자회견을 통해 첫선을 보인다.수원FC위민과 내고향여자축구단 선수들의 공식적인 만남은 경기 당일 처음으로 이뤄진다. 대회 규정에 따라 19일 공식 기자회견은 팀별로 따로 진행돼, 두 팀이 마주칠 일은 없다.20일 경기 종료 후에는 공동 취재 구역이 운영된다. 내고향여자축구단 선수단은 규정에 따라 믹스트존을 지나가야 하고, 여기에서는 남북 선수단이 같은 공간을 쓴다. 다만 선수들이 해당 구역에서 취재진의 인터뷰 요청을 거절할 수 있다.국내에서 열리는 여자축구 클럽팀 남북 대결로 관심을 끄는 이번 4강전 티켓은 예매 시작 하루 만에 매진된 바 있다.