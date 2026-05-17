이마트24, 난지한강공원서 ‘라이더파크·비어캠프’ 이색점포 선봬

세줄 요약 이마트24가 난지한강공원에 라이더파크와 비어캠프 콘셉트의 이색 점포 2곳을 선보였다. 자전거 라이딩, 캠핑, 공연 수요가 높은 상권 특성을 반영해 2층 체류형 공간과 한강 조망, 특화 상품을 강화했다. 난지한강공원에 체류형 이색점포 2곳 개점

라이더파크는 자전거 고객 맞춤 휴식 거점

비어캠프는 맥주 특화·브랜드 협업 강화

이미지 확대 맥주 전용 냉장고를 7대 설치해 놓은 이마트24 비어캠프점 2층 내부 모습. 이마트24 제공 닫기 이미지 확대 보기 맥주 전용 냉장고를 7대 설치해 놓은 이마트24 비어캠프점 2층 내부 모습. 이마트24 제공

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이마트24는 서울 마포구 난지한강공원에 ‘라이더파크’와 ‘비어캠프’ 콘셉트의 이색 점포 2개점을 선보였다고 17일 밝혔다.이번 점포는 단순 상품 구매를 넘어 고객들이 머물며 한강을 즐길 수 있도록 기획한 체류형 편의점이다. 자전거 라이딩, 캠핑, 공연 등 야외 활동 수요가 높은 난지한강공원 특성을 반영해 공간 연출과 상품 구성을 강화한 것이 특징이다.‘라이더파크’와 ‘비어캠프’는 각각 약 160㎡(48평)과 119㎡(36평) 규모의 복층 구조로 운영된다. 1층은 음료, 간편식 중심의 편의점(CVS) 공간으로, 2층은 콘셉트와 도심 속 캠핑 무드를 강화한 체류형 취식 공간으로 꾸몄다.두 점포 모두 2층을 통창 구조로 설계해 한강의 풍경을 270도 파노라마 뷰로 즐길 수 있도록 했다. 캠핑용품 브랜드 ‘카고컨테이너’와 협업해 고객용 휴식 공간도 마련했다.라이더파크는 서울 대표 자전거 라이딩 코스인 동시에 한강 자전거 대여소가 인근에 위치한 점포 특성을 반영해 라이더 고객들을 위한 거점형 휴식 공간으로 꾸며졌다.1층에는 에너지 드링크와 파우치 음료, 컵얼음을 확대 운영하고, 2층에는 대형 라면 진열장을 설치해 색다른 볼거리를 제공하는 동시에 일반 점포 대비 약 2배 많은 봉지라면 상품군을 운영한다. 또 휴식 중 자전거 도난 우려와 일반 거치대 사용 시 발생할 수 있는 손상을 고려해 전용 거치대 및 취식 테이블을 설치했다.대형 공연이 열리는 ‘젊음의 광장’과 ‘마포 반려동물 캠핑장’이 인근에 위치한 비어캠프는 체류형 고객 비중이 높은 상권 특성을 반영해 맥주 특화 점포로 기획됐다. 점포 2층 맥주 특화 공간에는 총 7대의 맥주 전용 냉장고를 설치해 고객들에게 맥주 전문점에 온 듯한 경험을 제공한다. 이 외에도 가족, 친구 등 그룹 단위 고객 방문율이 높은 특징을 반영해 가성비 맥주팩과 안주류를 강화했다.다음달 말까지 일본 맥주 ‘삿포로’(SAPPORO) 브랜드존도 운영한다. 이후에도 브랜드 협업과 트렌디한 주류 상품을 시즌별로 선보일 예정이며, 인근 페스티벌 일정에 맞춰 시음 행사 등 고객 참여형 이벤트도 확대할 계획이다.