2차 고유가 지원금 신청 D-1

이미지 확대 오는 18일부터 2차 고유가 피해지원금이 지급된다. 사진은 17일 서울 서대문구 독립문영천시장 내 점포에 붙어 있는 고유가 피해지원금 사용 가능 안내문. 2026.5.17 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 오는 18일부터 2차 고유가 피해지원금이 지급된다. 사진은 17일 서울 서대문구 독립문영천시장 내 점포에 붙어 있는 고유가 피해지원금 사용 가능 안내문. 2026.5.17 이지훈 기자

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오는 18일부터 2차 고유가 피해지원금이 지급된다. 2차 지급 대상자는 소득 하위 70%로 약 3천600만 명이다. 거주 지역에 따라 수도권 거주자에게는 10만 원, 비수도권 거주자에게는 15만 원이 지급된다. 정부가 지정한 인구 감소 특별지원지역 주민은 25만 원을 받는다.신청 기간은 7월 3일까지로 1차 지급 대상자 가운데 지원금을 신청하지 않은 대상자도 이 기간에 신청이 가능하다.사진은 17일 서울 서대문구 독립문영천시장 내 점포에 붙어 있는 고유가 피해지원금 사용 가능 안내문.