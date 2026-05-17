24년 전 시트콤 속 하이닉스 주가 ‘460원’…그때 샀으면 ‘39만%’ 수익률

세줄 요약 SBS 시트콤 ‘똑바로 살아라’ 속 하이닉스 주가 460원이 온라인에서 다시 주목받았다. 당시 자금난과 업황 침체로 어려웠던 하이닉스는 SK 인수 뒤 HBM 경쟁력을 앞세워 AI 붐의 수혜주가 됐다. 460원에 샀다면 현재 수익률은 약 39만%에 달한다. 시트콤 속 하이닉스 460원 주가 재조명

자금난·업황 침체 속 구조조정 시기 회상

SK 인수 뒤 HBM 기반 AI 수혜주 부상

시트콤 ‘똑바로 살아라’에 등장한 ‘하이닉스’ 주가. SBS 유튜브 캡처 닫기 이미지 확대 보기 시트콤 ‘똑바로 살아라’에 등장한 ‘하이닉스’ 주가. SBS 유튜브 캡처

이미지 확대 시트콤 ‘똑바로 살아라’에 등장한 ‘하이닉스’ 주가. SBS 유튜브 캡처 닫기 이미지 확대 보기 시트콤 ‘똑바로 살아라’에 등장한 ‘하이닉스’ 주가. SBS 유튜브 캡처

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SK하이닉스 주가가 반도체 슈퍼사이클(초호황기)에 힘입어 파죽지세인 가운데 24년 전 한 시트콤에 등장한 ‘하이닉스’ 주가가 화제다.17일 소셜미디어(SNS)와 온라인 커뮤니티에서는 2002~2003년 SBS에서 방영된 시트콤 ‘똑바로 살아라’ 속 한 장면이 화제가 됐다. ‘똑바로 살아라’는 ‘순풍 산부인과’, ‘거침없이 하이킥’ 시리즈로 유명한 김병욱 PD 사단의 또다른 시트콤이다.극 중에서 ‘짠돌이 부부’로 나오는 박영규·이응경 부부가 컴퓨터 모니터로 주식 시세를 확인하는 장면으로, 이들이 담아놓은 관심 종목에 하이닉스를 비롯해 LG화학, 현대차 등 요즘 대형주로 평가받는 종목이 나온다.2002년 12월 5일 방영된 이 에피소드는 모처럼 크게 마음을 먹고 주식 투자에 나선 ‘개미 중의 개미’ 박영규·이응경 부부가 주가 등락에 일희일비하는 모습을 그렸다.특히 이들이 보고 있던 모니터 화면 속 하이닉스 주가는 지금으로선 상상하기 힘들 정도로 싼 460원이다.하이닉스의 전신은 LG반도체를 인수한 현대전자다. 현대전자는 2001년 부채를 감당하지 못해 채권단에 매각되며 워크아웃에 돌입했고, 반도체 사업부만 남아 하이닉스로 사명을 변경했다. 이어 2011년 6월 SK가 하이닉스를 인수해 2012년 SK하이닉스로 안착했다.‘똑바로 살아라’에 등장했을 당시 하이닉스는 자금난과 반도체 업황 침체 등이 겹치며 경영난에 시달렸고 구조조정이 추진되고 있었다. 게다가 당시 하이닉스는 데이트레이더의 집중 공략대상이 되면서 거래량이 폭증했다.‘똑바로 살아라’ 장면 속 모니터 화면에서도 하이닉스의 거래량은 4억 5400만을 넘어 다른 종목과 비교하기 어려울 정도다.하이닉스는 어려운 시기를 극복했고 SK에 인수된 이후 HBM(고대역폭 메모리) 기술력을 바탕으로 메모리반도체 최강자로 군림하고 있다. 특히 인공지능(AI) 투자 붐 속에서 고성능 메모리 수요가 폭증하며 승승장구하고 있다.SK하이닉스 주가는 지난 15일 종가 기준 181만 9000원이다. 이날 장중 199만 5000원까지 치솟기도 했다.만약 주가 460원 시절 하이닉스 주식을 매수해 오늘날까지 보유하고 있었다면 거래수수료와 세금을 제하더라도 단순 계산으로 약 39만 4365%의 수익률이 찍힌다. 4만 6000원에 100주만 보유했더라도 현재 거의 2억원에 육박하게 된다.이를 본 누리꾼들은 “그 시절의 나에게 제발 하이닉스 주식 사라고 하고 싶다”, “그때 샀더라도 지금까지 안 팔았을 자신이 없다” 등의 반응을 보였다.그밖의 종목을 살펴보면 현대차가 3만 5900원, LG화학이 4만 5450원으로 찍혀 있다. 지난 15일 종가 기준 현대차는 70만원, LG화학은 37만 4000원이다.