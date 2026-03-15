일교차 큰 환절기… 미세먼지도 기승

이미지 확대 미세먼지 농도가 ‘나쁨’ 수준을 보이는 10일 서울 종로 일대가 뿌옇다. 2026.3.10 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 미세먼지 농도가 ‘나쁨’ 수준을 보이는 10일 서울 종로 일대가 뿌옇다. 2026.3.10 연합뉴스

2026-03-16 12면

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이번 주 전국 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온차가 15도 안팎까지 크게 벌어질 전망이다. 아침과 낮 기온이 영하와 영상을 오가며 큰 일교차가 나타나는 가운데 미세먼지 농도도 ‘나쁨’ 수준으로 예보돼 건강 관리에 각별한 주의가 요구된다.15일 기상청에 따르면 16일 전국적으로 일교차가 약 15도에 달할 것으로 예상된다. 전국 아침 최저기온은 영하 3도에서 영상 7도, 낮 최고기온은 영상 10도에서 16도 사이로 예보됐다. 특히 전국 내륙 지역에선 아침 기온이 영하로 떨어지면서 중부 내륙과 전라권 내륙을 중심으로 서리가 내리는 곳도 있을 것으로 보인다.미세먼지도 기승을 부린다. 전국 대부분 지역을 뒤덮은 미세먼지는 대기 정체의 영향으로 16일 오전까지 나쁨 수준을 유지할 것으로 보인다. 서울·경기 남부·강원 영서·세종·충북·대구·경북 등에선 이날 오후까지 나쁨 단계가 이어진다.17일은 전날보다 기온이 다소 오르겠지만, 일교차는 여전히 크게 나타나겠다. 아침 최저기온은 영하 3도~영상 8도, 낮 최고기온은 영상 12~17도로 예보됐다.