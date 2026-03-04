“울산 울주에 신규 원전을”… 울주군 범대위, 군청에 유치 건의안 전달

닫기 이미지 확대 보기
신규원전 자율유치 울산 울주군 서생면 범대책위원회는 지난 2월 29일 울주군청 프레스센터에서 신규원전 유치 기자회견을 열고 있다. 연합뉴스
울산 울주 주민 단체가 원전 유치에 적극 나섰다.
신규원전 자율유치 울주군 범대책위원회는 4일 서생면에서 울주군청까지 걸어서 군청과 군의회에 신규원전 자율유치 신청 건의안과 주민 서명지를 전달한다고 밝혔다.
이 단체는 현재 새울원전 1·2호기가 가동 중이고 3·4호기가 건설되고 있는 울주군 서생면에 추가 원전 유치 활동을 하고 있다.
이날 행사에는 범대위 소속 40여명이 참석한다. 이들은 이날 오전 8시 유치 건의안과 주민 서명지를 들고 서생면 한국수력원자력 인재개발원 입구를 출발해 울주군청까지 29.2㎞ 거리를 도보 릴레이 형식으로 이동한다. 이들은 오후 4시쯤 울주군청에 도착해 건의안과 서명지를 전달한 뒤 군의회에도 전달할 예정이다.
범대위 관계자는 “이번 행사가 단순한 서류 전달을 넘어 군민 참여를 바탕으로 지역 의견을 공식적으로 전달하고 신규 원전 자율유치 필요성에 대한 사회적 공감대를 넓히는 계기가 될 것으로 기대한다”며 “이후에도 서명운동과 촉구 집회를 이어갈 계획”이라고 밝혔다.
